交通部次長王國材（灰背心者）視察黃家半拆的房屋（後方），向黃春香（拿麥克風者）解釋交通部作法。（程炳璋攝）

黃春香（紫衣面對鏡頭者）站在黃家半拆的房屋旁，聽取中工處長黃鳳岡（藍襯衫者）的說明。（程炳璋攝）

台南鐵路地下化工程僅剩北區半拆戶黃春香家仍未拆除，黃家與聲援者仍為保留樓梯守候家園，交通部次長王國材21日下午3時南下視察黃家樓梯，希望由黃家提出各項需求，再由交通部介入協商。

針對黃家半拆戶強調保留樓梯，鐵道局中工處日前施展鐵腕，封住1樓通往2樓樓梯入口，強拆3、4樓樓梯，黃家與聲援者阻止不及，仍守候在開元路橋下的黃家門口，盼望藉由27日地政單位鑑界，重新測量拆除範圍是否排除樓梯，日後由鐵道局重建樓梯還給黃家。

王國材21日下午視察黃家，聲援者不斷包圍陳情，黃春香斥責中工處員工拆除手段霸道，不管屋內還有私人物品就逕自強拆，如同與黃家有血海深仇。

王國材視察後提出新建議，他認為面臨半拆的黃家，在房屋後段拆除後，未來會是綠廊帶，後門將成為面對路口的店面，未來可將後門當作前門，樓梯移往房屋前段，這樣的設計對黃家更有利。

黃春香未同意王國材建議，強調仍希望中工處還她樓梯，允許她能上樓取物。王國材表示，交通部會介入，站在黃女士立場，重新規畫作最好的拆遷。黃家可提出各項需求，再由交通部與中工處作更密集、更符合個人的討論、協商。

黃家與聲援者向交通部官員陳情過時，突然有附近居民騎車經過，對著聲援者大吼「快拆啦！別再阻擋了」，似乎凸顯居民另一種聲音。

黃春香強調自己不是無理取鬧，她這幾天在路橋下搭床帳睡覺，台南市17日深夜發生連3次的大地震還將她嚇醒，一直堅持只想保留住黃家的樓梯。

(中時 )