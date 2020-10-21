台東消防局近日在臉書宣導油鍋起火應變3步驟，但宣傳海報裡的消防猛男沒有「8塊肌、人魚線」，而是3名挺著油膩鮪魚肚的消防員，另類宣導讓千名網友都驚呆了，短時間也獲得破千按讚分享。

「入秋了，天氣漸涼，又到了肚子進補的日子，您知道進補時，遇到油鍋起火該如何應變嗎？」宣導海報中只見3名消防員靠著消防車擺出各種帥氣姿勢，但他們沒有腹肌、卻有肚腩，一副進補「補過頭」的樣子，另類宣傳文超吸睛。

貼文底下網友紛紛留言「這是為了拍照，花10年養胖自己的概念嗎？」、「我對消防員的印象被顛覆了」、「好期待你們拍農民曆」、「補冬後的新消防猛男」、「拍這個怎麼沒有找我」。

「相較過去各縣市消防局都用猛男做行銷，台東這種樸實的宣傳讓人感到十分親近，因為我們身邊多的是油膩膩的人。」王姓網友說，因為很多朋友都有「鮪魚肚」，這樣反差萌的宣傳照，讓他倍感親切。

此外，也有民眾擔心，另類海報雖然達到宣傳效果，但是否會讓其他縣市民眾觀感不佳，覺得台東消防員都不夠精實，身材這樣如何執行勤務？

「應該是拍攝角度取得好，沒有特別增肥」服務於達仁消防分隊的男主角黃瑞軒說，他很開心這次拍攝成果得到迴響，也正確達到宣導效果。

此外，消防局災害預防科員張馨予表示，選角是找肚子稍大的同仁，他們出勤救災、救護任務也都盡心職守，現今消防員也不完全是精瘦體型，也特別感謝同仁願意犧牲色相。

根據統計，爐火烹調是火災排行榜前3名，消防局藉由詼諧手法宣導應變3步驟「蓋上鍋蓋→關閉爐火→靜置冷卻」。此外，也呼籲民眾要謹記「人離火熄」。

(中時 )