李維維劇中設計勾引邱凱偉。（三立提供）

李維維劇中床戰邱凱偉。（三立提供）

李維維劇中床戰邱凱偉。（三立提供）

三立台灣好戲《羅雀高飛》劇情進入高潮，劇中邱凱偉「被設計」與李維維發生關係，這場床戲寫實逼真，拍攝時兩人一直很困惑「這電視可以播嗎？」邱凱偉笑說這場戲是跟李維維合作這麼久以來最激烈的一次，之前合作都是談小情小愛，這次直接把之前沒做的都做了！李維維則笑說，之前配對都只有牽牽小手、親吻，這次愛不到竟然還有激情床戲，看來還是「得不到的最印象深刻」。

回憶起拍攝當天，導演沒有太多要求，但是很講究真實感，要求邱凱偉要演出床戲的「動作」，李維維本來想說穿個小可愛加短褲，正式拍攝時為求逼真，也露蠻多的，但因時間緊迫，導演盡量快狠準，但因為不知道電視台的尺度，所以拍兩個版本，第一版就是正常親熱戲的唯美版本，以及「快一點」的版本，其實導演意思是想要節奏快一點，沒想到邱凱偉以為要「動」快一點，結果導演笑到崩潰：「哪有男人可以動這麼快啦！」邱凱偉表示，第一次看到導演笑的這麼開心，也算是拍攝床戲比較好玩好笑的部分。

當天拍攝床戲難得在冷氣房，認識很久且多次合作的邱凱偉、李維維第一次拍床戲，兩人一致表示拍床戲完全不會尷尬，拍攝前沒有事先討論，聽導演指示就直接來，邱凱偉表示兩人都這麼熟了，在表演上也都這麼專業，沒什麼好尷尬的！李維維還笑說：「應該他把我當男的、我把他當女的吧！」

李維維表示自己其實很同情劇中淑敏這個角色，覺得淑敏不是真的壞女人，她只是豁出去想藉由「獻身」來看看這個愛了這麼久的男人，到底會不會為此負責分一點心思在自己身上，但她無奈表示，即使得到了這個男人的人，也得不到他的心，說負責但不會珍惜，女人真的不用為了愛情這麼卑微！

這次邱凱偉劇中角色「家駿」有這麼多美女愛慕著，從第一集開始就有滿滿的福利，不僅與大元有摔車「摸胸戲」、「吻戲」，這次又與李維維拍「床戲」，網友開玩笑形容家駿是「幸運色狼」！

(中時 )