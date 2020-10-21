台北捷運環狀線經營權之爭不止，雙北市長不斷隔空互槓，台北市長柯文哲表示，侯友宜的就是弄一個聲量喊一喊而已，自己的態度還是一樣，那就是一條捷運沒有道理由兩家公司經營，強調「環狀線我不可能放給他」。

議員梁文傑認表示，目前北捷有6465名員工，如果加上派遣人員將近有7000餘人，認為侯友宜要的其實是捷運線的建設權，也就是發包的權利，另外未來還可以讓他養6000至7000人，他當然有權爭取。

梁文傑認為，但對北市來說，因為一套人馬可以運作的這麼多條線，現在若變成兩套人馬，就會增加營運成本，那是否將反應在票價上？希望柯文哲更堅決不要讓侯友宜作秀，並問柯文哲可否強硬？柯文哲回說，可以。

議員王閔生認為，環狀線由誰興建就由誰營運，但侯友宜卻說三年契約要提前解約，不解他到底要解什麼約？議員戴錫欽質疑，新北若投入預算，要求增加相關股份董事席次，北市市府是否有換算過？

對此，柯文哲表示，侯只是弄一個聲量而已啦、喊一喊而已，這沒那麼容易，台北捷運公司有股份「不然你來買」，雙北皆有本位主義，也有請林佳龍出來協調，包括基隆捷運萬大線環狀線全部拿出來討論。柯強調，環狀線影響太大，「我不可能放給他」，立場仍是一條線一家公司經營。

(中時 )