台南東山吉貝耍西拉雅族夜祭20日深夜登場，今年雖未逢假日，族人們仍踴躍返鄉參加盛事，市長黃偉哲到場參與，承諾將持續為西拉雅正名持續努力；今年族人獻給阿立母的全豬有15頭，牽曲則在昨日凌晨開始，今天下午的「孝海祭」由族人擔飯菜，在農路上遙祭祖靈，為一年一度的夜祭畫下句點。

東山吉貝耍西拉雅族夜祭包括原住民樂舞交流晚會、拜豬、牽曲等，傳承西拉雅的信仰文化，「吉貝耍夜祭」在2013年經文化部核定為「國家重要民俗活動」，是西拉雅族中首個獲得國家認定的民俗文化，夜祭正式開始前也安排晚會活動，由吉貝耍孩童牽曲及古謠傳唱拉開序幕，還有今年金曲獎得主阿仍仍（阿爆）演出，名導演魏德聖也共襄盛舉。

吉貝耍一年一度的夜祭在21日下午由部落婦女演唱牽曲、採青走向，族人在農路旁以牲禮三向敬獻祖靈的「孝海祭」後，畫下句點。（莊曜聰攝）

拜豬牽曲儀式從深夜開始，今年共有15頭豬獻祭，在「施加伴頭」張明海主持完三向禮後，把擺放在大公廨前的全豬過火並覆蓋白布，再進行翻豬、點豬等儀式，接續將由吉貝耍婦女擔綱的牽曲登場，吟唱的西拉雅古語迴盪在寧靜夜空，既神聖又莊嚴，整個儀式到今天凌晨3時才結束。

下午的孝海祭在1點半登場，西拉雅族人用扁擔挑著部落傳統食物與飯菜，前往大公廨西側的農田舉行孝海儀式，懷念因渡海來台不幸死於船難的7位先人，在孝海儀式結束後，一年一度的夜祭也宣告順利結束。

(中時 )