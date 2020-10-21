國民黨今天中常會討論考紀會提報13件開除或撤銷黨籍案、5件處分申訴駁回案，除了台東縣議員陳宏宗撤銷黨籍案未通過，發回縣黨部重新調查，其他17件都無異議通過。引起注意的是，5件申訴駁回案包括花蓮縣議員張正治、新城鄉長何禮臺的申訴案遭考紀會駁回，中常委也無人異議，因張、何與花蓮縣長徐榛蔚都是因今年立委選舉違紀輔選無黨籍立委傅崐萁而受處分，兩人申訴遭駁回確定，恐影響考紀會日後處理徐申訴案的結果。

國民黨考紀會今天提報中常會撤銷前台東縣議會副議長陳宏宗、台北市政府顧問林有志，以及張文和、林采穎等4人黨籍，另開除林碩彥、鍾更明、呂幸潤、朱思美、陳面、曹恆勇、張瑞紘、陳勝坤、涂志雄等9人因加入其他政黨或違紀助選者黨籍。此外，另有黃典本、何禮臺、張正治、徐正文、鄭品娟等5人申訴黨紀處分遭駁回案。

與會人士指出，討論18案時，僅陳宏宗案未通過，發回台東縣黨部重新調查，再交中央考紀會處理。因會中來自台東的中常委鄭任宗為陳宏宗緩頰，指陳因罷韓後心灰意冷才要求退黨，但陳並沒有對國民黨做過大批評；考紀會主委葉慶元擔憂退黨後2年後又可恢復黨籍，跑來參選2022年議員選舉，不盡公平；組發會主委李哲華則指，現行入退黨辦法已修正，規定4年後才能重新入黨，考紀會的擔憂並不會發生，建議考紀會將此案退回台東縣黨部，先了解陳宏宗有無批評國民黨的新事證，若無，就按原先退黨的方案處理。

知情人士也指出，花蓮縣長徐榛蔚上周四雖已就考紀會決定停權1年半提出申訴，但停權案無需在中常會討論，由考紀會安排日期處理，因此中常委無人對此發言。不過考紀會駁回5件申訴案中，新城鄉長何禮臺、花蓮縣議員張正治的申訴案遭考紀會駁回，在中常會無人發言，同樣無異議通過，等於「維持原處分」，恐影響考紀會日後處理徐榛蔚申訴案。

據悉，本屆花蓮縣立委選舉藍營分裂，花蓮縣有10多位黨籍公職人員違紀為傅崐萁助選，其中張正治、何禮臺在今年6月分別被黨中央開除、撤銷黨籍。當時何禮臉書貼文說不會對黨紀處分有任何怨言，也不會忘記從政初衷，許多支持為他打氣，還批評「國民黨把人才砍光光」。不過何、張提申訴後，考紀會仍維持原處分，且在今天中常會無異議通過。

知情人士說，同樣為傅崐萁輔選者，都是開除、撤銷黨籍或停權2年，徐榛蔚因是傅妻，考紀會才比照前立委李嘉進違紀為兒子李縉穎輔選而予停權1年半，若何禮臺等人申訴仍「維持原處分」，徐榛蔚申訴又未能提出有力新事證，考紀會恐難依照花蓮縣黨部考紀會後來建議、也是徐希望的改為「申誡」處分。

該人士指出，徐榛蔚處分申訴案有待考紀會重新討論，即使考紀會維持原議停權1年半，或同意再減為停權1年，恐影響她本屆無法再行使黨權、明年無法參選中常委連任，但不影響其本屆中常委身分，更不會影響國民黨挺她連任下屆花蓮縣長，不過對黨中央日後處理選舉違紀案，應有正面效果。

(中時 )