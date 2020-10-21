嘉義市「滿千送百、現金加碼」活動，發票數量超過25萬張。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為帶動地方經濟，嘉義市政府9月推出「滿千送百、現金加碼」活動，受到市民熱烈迴響，1000萬額度在19日下午2點兌換完畢。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為帶動地方經濟，嘉義市政府9月推出「滿千送百、現金加碼」活動，受到市民熱烈迴響，1000萬額度在19日下午2點兌換完畢，建設處統計，總計有3萬3970人次提出申請，累積發票金額達1億1745萬787元，發票數量更超過25萬張，全數要轉贈給嘉義市社福團體，讓社福團體透過發票兌獎，再添社福收入。

6月21日至8月31日購物節帶動第1波經濟高潮之後，市府9月接力再推「滿千送百、現金加碼」活動，市民憑超過1000元的9月、10月發票，即可兌換現金100元，每人最高可兌換300元，目標是要持續暑假銷售旺季熱潮，為推升經濟再添火力。

建設處長陳光興說，為了讓全國民眾來嘉消費，6月21日嘉義市購物節起跑，光參加購物節的發票登錄金額就超過2億2600萬元，顯見購物節大大推動嘉市各行業經濟，而為延續熱潮，購物節一結束又馬上推出「滿千送百、現金加碼」，就是要把市民留在嘉市消費、鼓勵大家消費。

陳光興表示，「滿千送百、現金加碼」累計發票金額1億多元，至少創造破億商機，而超過25萬張的發票，將請市府社會處轉贈給嘉義市社福團體，特別的是，除捐贈社福團體發票，市長黃敏惠還要加碼，若社福團體因滿千送百發票兌中百萬以上大獎，市長加碼1％，兌中200萬，加碼再捐2萬元，中1000萬大獎，加碼再捐10萬元，強調嘉義市不僅拚經濟、更是照顧弱勢愛心滿溢的城市。

(中時 )