今年上半年新冠肺炎疫情很快重挫全球資本市場，台灣市場在五月中旬疫情稍緩之後，土地和商用不動產市場更呈現爆發性成長，戴德梁行今（21）日表示，據全球房地產交易分析權威機構Real Capital Analytics（RCA）「2020上半年全球投資交易分析」顯示，戴德梁行以22億美元、37％的市場佔有率，在包括中國大陸、香港及台灣市場在內的大中華區，奪得2020上半年投資交易代理排名第一。

同時在台灣市場方面，更以59％的逾半市佔率，穩佔本地市場交易代理排名第一。

戴德梁行環球董事、大中華區行政總裁趙錦權表示：「戴德梁行於2018、2019年連續兩年蟬聯中國房地產投資交易總額榜首。2020上半年，公司再次憑藉卓越表現，在大中華區包括台灣實現投資交易總額排名第一，充分彰顯戴德梁行在大宗市場的市場領導地位。儘管疫情對整體經濟環境帶來了空前的影響，我們有信心為中國大宗交易市場樹立更多的『標杆』，推進整個市場向好發展。」

戴德梁行環球董事、大中華區副總裁、大中華區資本市場部主管李志榮表示：「很榮幸在RCA排名中再獲第一殊榮，這不僅是對我們現有成績的認可，也是一種激勵。更感謝團隊成員的不懈努力，希望大家未來能繼續擁抱變化、持續創新，在每宗交易上都全力以赴、邁向更巨大的成功。」

戴德梁行大中華區資本市場部總裁、中國資本市場部主管葉國平表示：「雖疫情影響之下，2020年房地產市場並不景氣，但對於真正有實力的團隊而言，逆境方顯強者之姿。此次榮膺第一，不僅體現行業對戴德梁行大中華區團隊專業素養與業務能力的認可，也反映了客戶對我們的信賴與肯定。未來我們將再接再厲，保持『大宗交易專家』的水準，繼續領航市場、再攀行業高峰。」

戴德梁行台灣董事總經理顏炳立表示：「我們在台灣取得近六成的市場佔有率，連續兩年獲得RCA台灣市場排名殊榮，2019年排名第二，2020年上半年憑藉優異表現躍升為市場第一！戴德梁行台灣團隊多年深耕台灣市場，長久累積人脈，發揮專業，同時最為理解台灣市場趨勢，以及本地客戶需要。我們定將繼續努力，未來再創佳績！」

RCA是一家專注於資本投資市場商業房地產的獨立調查公司，提供該行業最深入、全面和及時的交易活動和資本流動資訊。RCA《 Global Brokerage Analysis 》記錄全球價值1,000萬美元及以上的商業地產銷售，並根據全球投資仲介公司成交額列出首25位排名。

(工商 )