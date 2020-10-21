國泰建設再度大手筆買地。今（21）日公告，砸下11.6億元，接手遠雄建設、志成德投資等私地主的527坪土地，「插旗」台北市內湖潭美。

國建今天公告，就台北市內湖區潭美段五小段土地，簽訂買賣契約。合計取得土地面積約527.73坪，交易總金額為11.6099億元，每坪單價為220萬元；交易對象為遠雄建設事業公司、志成德投資公司及3位自然人。

國建表示，購入這塊內湖潭美土地後，將開發為住宅大樓。

(工商 )