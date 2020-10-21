國泰建設大手筆買遠雄建設、志成德投資的527坪土地 插旗內湖潭美 18:002020/10/21 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國泰建設再度大手筆買地。今（21）日公告，砸下11.6億元，接手遠雄建設、志成德投資等私地主的527坪土地，「插旗」台北市內湖潭美。 國建今天公告，就台北市內湖區潭美段五小段土地，簽訂買賣契約。合計取得土地面積約527.73坪，交易總金額為11.6099億元，每坪單價為220萬元；交易對象為遠雄建設事業公司、志成德投資公司及3位自然人。 國建表示，購入這塊內湖潭美土地後，將開發為住宅大樓。 (工商 ) #國建 #遠雄 #潭美 #內湖 #志成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國泰與日本三井強強聯手 全台佈局300億住宅案 20:322020/10/20 房市新訊 台日兩大建築龍頭合資 國泰、三井攜手揮軍住宅市場 14:472020/10/20 財經 皇普豪砸47億元 搶進桃園航空城概念區 21:312020/10/20 房市新訊 台南史博館商業地競標 每坪53.2萬元脫標 13:012020/10/21 財經 不能出國玩 美富人爆買珠寶 04:102020/10/21 全球財經 壽險投資 重回不動產市場 04:102020/10/21 財經要聞 《美股》德儀「疫」外報喜 近兩年來營收首度增長 10:332020/10/21 財經 皇普建設砸47億 重押桃園 04:102020/10/21 產業．科技 春源鋼鐵三重總部廠辦大樓開工動土 11:442020/10/21 區域情報-新北 拼新南向 永豐增設據點強化服務網絡 15:202020/10/21 財經 財經熱門新聞 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 大同百年家業丟了 最強媳婦林郭文艷百字聲明曝光 - 要聞 - 工商 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 台灣窮得只剩下台積電？謝金河爆1句戳破盲腸 - 財經 1年6個百億半導體爛尾案！北京出重手 陸晶片股閃崩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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