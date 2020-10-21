南投縣長林明溱（左），與慈濟基金會行長顏博文，簽署合作共善備忘錄。（廖志晃攝）

南投縣政府與慈濟基金會，21日簽署合作共善備忘錄，未來將以共同推動慈善關懷、防災教育、生態環保及公益人文等4大計畫，讓南投更美好；縣長林明溱表示，921大地震時，他擔任集集鎮長，當天早上就看到慈濟賑災，讓他至今難忘。

林明溱與慈濟基金會執行長顏博文，在縣府團隊及50位慈濟人共同見證下簽署備忘錄；慈濟基金會去年在南投縣長期濟助關懷1436戶、急難救助432戶、頒贈獎助學金945人，協助政府照顧弱勢族群。

未來，雙方將共同推動「安穩家園．美善社區」計畫，為獨居長者及弱勢家庭，改善居家安全、長者照顧、愛心共餐、貧童助學；並為社會大眾、機關團體學校提供防災教育訓練；針對氣候變遷、生態永續、環境保護等科普知識，進行永續推廣，並落實資源回收、蔬食無痕、環保無塑等；公益人文則針對公益發展、人文特色，培育青年人才。

林明溱表示，每當災害發生，慈濟人都奮不顧身，前進災區幫助災民，世界各地都看得到他們的身影；921地震時，慈濟人就準備早餐給災民食用，讓大家非常感動！此次與慈濟簽署備忘錄，希望透過雙方合作，彌補政府資源的不足，落實社區貧困家庭照顧。

顏博文說，新冠肺炎疫情爆發迄今，慈濟基金會已幫助84個國家，並啟動紓困計畫，全球發放物資超過400萬人次；未來希望結合慈濟能量與縣府合作，整合慈善業務，推動社區弱勢關懷，讓南投成為幸福城市。

(中時 )