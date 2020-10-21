台南東山水雲部落龜重溪畔日前疑似出現溫泉，還有噴發情形，但經南市府觀旅局調查，水中有天然氣成分，應是之前施工不慎挖破舊油井管線導致。（莊曜聰攝）

日前台南東山一日三震，白河關子嶺溫泉湧出，引發討論，其實數月前東山水雲部落龜重溪畔也出現湧泉，讓地方嘖嘖稱奇，期待能發展觀光；但南市府觀旅局會同台糖、中油等單位現勘並取水採樣後，判斷是因河川整治挖破封閉的油氣井所導致，水溫也僅20多度，並非是溫泉，會再與地方討論是否有開發空間。

台南東山水雲里在日據時期就曾發現蘊藏天然氣，中油也曾實地探勘，在龜重溪一帶發現，最後因量少未再開發，根據相關單位調查，當地泉脈與關子嶺、六重溪溫泉屬於同地層，3年前曾鑽探是否有開發溫泉可能性，終因出水量小、無開發價值作罷，但地方也有另覓鑽探點的聲音。

日前龜重溪進行整治工程，5月間在溪畔消波塊放置處竟出現一道湧泉，且噴發頻率頗高，水雲里長陳福松觀察，有時泉水噴湧高度近10公尺，認為有開發可能，找來民代及市府觀旅局人員前來會勘。

觀旅局找來台糖、中油等單位調查並檢驗水質，發現水中天然氣及油氣含量高，水溫則低於30度，研判應是河川整治期間，施工時不慎將中油早年探勘後封閉的油氣井挖破，壓力釋放所導致，目前水量跟水壓都趨緩，並非是溫泉噴發。

(中時 )