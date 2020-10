新冠肺炎疫情影響,全球企業營運備受挑戰,不過三星電子逆勢突圍,登上全球品牌顧問公司Interbrand「2020年全球最佳品牌」排行榜第五名,品牌價值達623億美元新高,這是三星於2017年進入排行榜第六名,三年後的今日再下一城。

自2000年Interbrand公布首份「全球最佳品牌」報告以來,三星品牌價值穩健成長,名次也從最初的第43位節節攀高,2012年以第九名的成績進入前十大品牌後便穩步攀升,2017年為第六名,2020年升至第五名。三星之所以能在Interbrand全球百大最有價值品牌排行榜中穩定進步,歸功於持續致力產品創新及豐富多樣的全球行銷活動。

根據Interbrand報告,三星主要成長動能為:透過全球企業社會責任(CSR)行動及整合式全球活動,快速因應新冠肺炎疫情的變化、全公司致力推動永續發展、持續推出創新產品及穩定投資人工智慧(AI)、5G和物聯網(IoT)等領域。

三星電子行銷長李英熙(YH Lee)表示:「2000年我們的品牌價值為52億美元,排名第43名。2020年品牌價值成長至623億美元,擠進前五名,成績斐然。如果沒有全球消費者的支持,三星也不會有今日的成就。為進一步提升國際地位,我們將持續與消費者互動和溝通。」

三星電子依據各國不同需求,捐助多筆款項與物資協助當地社會度過難關。三星亦成功發起以「用星相聚 心更靠近」(Get through this together)為口號的全球活動,透過各大社群媒體宣傳並在重要地標設置數位看板,包含紐約時代廣場、倫敦皮卡迪利圓環、義大利米蘭大教堂、香港娛樂行等,在此艱難時刻持續與消費者互動和溝通。此外,三星於社群媒體上邀請民眾投稿照片和故事,並將徵得的內容剪輯成影片廣告,在戶外數位看板上播放,為全球民眾加油打氣,也獲得廣大好評。除了因應疫情的各項措施外,三星也持續以各式活動落實「賦能予人」(Enabling People)的企業社會責任願景,並持續推動下一代教育計畫,例如「Solve for Tomorrow」競賽、「智慧教室」(Smart School)以及「創新校園」(Innovation Campus)等。

三星行動通訊事業部透過Galaxy A系列手機和Awesome等行銷活動,成功鞏固品牌於5G智慧型手機市場的領先地位,並緊扣Z世代的心。此外,以Galaxy Z Flip開創智慧型手機全新領域,展現持續精進的創新實力。在網路事業方面,三星率先進軍新市場並擴大與美國、日本等主要市場的企業合作,奠定5G龍頭地位。

在影像顯示事業方面,三星順應消費者全新生活方式,推出The Sero和The Terrace等創新產品,引領電視市場。同時持續落實相關永續發展行動,發展有便於身障者和視覺辨認障礙患者使用的電視產品,並發起環保包裝計畫等。

在數位家電領域,三星致力產品創新,以BESPOKE系列冰箱和Grande AI洗/烘衣機,滿足消費者日新月異的生活方式。此外,針對烹飪、運動、室內設計和寵物照護等一系列主題的行銷活動,成功拉近與消費者的距離。

值得一提的是,三星穩坐記憶體市場霸主地位,並宣布「Vision 2030」計畫;領先全球供應商,成為第一個推出採用極紫外光(EUV)技術生產的DRAM產品,而且多年來持續投資應用於AI的HBM2E Flashbolt記憶體技術,以及車用零組件、IoT、AI與5G等領域。隨著全球各地擴大實施居家工作,伺服器與雲端服務需求水漲船高,預期將推升DRAM與NAND Flash晶片銷售量。在系統半導體(System LSI)方面,持續推動Exynos和ISOCELL等技術的創新與投資,並加強與奧迪(Audi)等主要夥伴的合作。

