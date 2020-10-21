新冠肺炎疫情影響，全球企業營運備受挑戰，不過三星電子逆勢突圍，登上全球品牌顧問公司Interbrand「2020年全球最佳品牌」排行榜第五名，品牌價值達623億美元新高，這是三星於2017年進入排行榜第六名，三年後的今日再下一城。

自2000年Interbrand公布首份「全球最佳品牌」報告以來，三星品牌價值穩健成長，名次也從最初的第43位節節攀高，2012年以第九名的成績進入前十大品牌後便穩步攀升，2017年為第六名，2020年升至第五名。三星之所以能在Interbrand全球百大最有價值品牌排行榜中穩定進步，歸功於持續致力產品創新及豐富多樣的全球行銷活動。

根據Interbrand報告，三星主要成長動能為：透過全球企業社會責任（CSR）行動及整合式全球活動，快速因應新冠肺炎疫情的變化、全公司致力推動永續發展、持續推出創新產品及穩定投資人工智慧（AI）、5G和物聯網（IoT）等領域。

三星電子行銷長李英熙（YH Lee）表示：「2000年我們的品牌價值為52億美元，排名第43名。2020年品牌價值成長至623億美元，擠進前五名，成績斐然。如果沒有全球消費者的支持，三星也不會有今日的成就。為進一步提升國際地位，我們將持續與消費者互動和溝通。」

三星電子依據各國不同需求，捐助多筆款項與物資協助當地社會度過難關。三星亦成功發起以「用星相聚 心更靠近」（Get through this together）為口號的全球活動，透過各大社群媒體宣傳並在重要地標設置數位看板，包含紐約時代廣場、倫敦皮卡迪利圓環、義大利米蘭大教堂、香港娛樂行等，在此艱難時刻持續與消費者互動和溝通。此外，三星於社群媒體上邀請民眾投稿照片和故事，並將徵得的內容剪輯成影片廣告，在戶外數位看板上播放，為全球民眾加油打氣，也獲得廣大好評。除了因應疫情的各項措施外，三星也持續以各式活動落實「賦能予人」（Enabling People）的企業社會責任願景，並持續推動下一代教育計畫，例如「Solve for Tomorrow」競賽、「智慧教室」（Smart School）以及「創新校園」（Innovation Campus）等。

三星行動通訊事業部透過Galaxy A系列手機和Awesome等行銷活動，成功鞏固品牌於5G智慧型手機市場的領先地位，並緊扣Z世代的心。此外，以Galaxy Z Flip開創智慧型手機全新領域，展現持續精進的創新實力。在網路事業方面，三星率先進軍新市場並擴大與美國、日本等主要市場的企業合作，奠定5G龍頭地位。

在影像顯示事業方面，三星順應消費者全新生活方式，推出The Sero和The Terrace等創新產品，引領電視市場。同時持續落實相關永續發展行動，發展有便於身障者和視覺辨認障礙患者使用的電視產品，並發起環保包裝計畫等。

在數位家電領域，三星致力產品創新，以BESPOKE系列冰箱和Grande AI洗／烘衣機，滿足消費者日新月異的生活方式。此外，針對烹飪、運動、室內設計和寵物照護等一系列主題的行銷活動，成功拉近與消費者的距離。

值得一提的是，三星穩坐記憶體市場霸主地位，並宣布「Vision 2030」計畫；領先全球供應商，成為第一個推出採用極紫外光（EUV）技術生產的DRAM產品，而且多年來持續投資應用於AI的HBM2E Flashbolt記憶體技術，以及車用零組件、IoT、AI與5G等領域。隨著全球各地擴大實施居家工作，伺服器與雲端服務需求水漲船高，預期將推升DRAM與NAND Flash晶片銷售量。在系統半導體（System LSI）方面，持續推動Exynos和ISOCELL等技術的創新與投資，並加強與奧迪（Audi）等主要夥伴的合作。

(中時 )