孫姓男子開車載女大學生到陽明山看日出，半途亮刀逼脫衣再性侵，還以手機錄下性愛影片。士林地院審結，依攜帶凶器強制性交罪判處有期徒刑7年半，竊錄他人非公開活動及身體隱私部位，判刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。

今年5月20日凌晨，孫男開車載被害人與另外2名女網友，先到新北市淺水灣夜遊，陸續載2女回家後，將車開上陽明山，提議到擎天崗看日出，凌晨5點多，女子昏昏欲睡之際，看到孫拿出尖刀，告訴他「我想來一發」、「妳想看到妳屍體被丟在路邊嗎？」

女子嚇到連鞋子都沒穿，在石頭路上狂奔逃跑，隨即跌倒在路上，想要抵擋孫的惡行，但孫男持刀威脅，山路又起大霧，她弄不清楚方向，只好乖乖回到車上。

孫男卻辯稱，兩人情投意合，才會夜遊、看日出，但判決指出，男子身高178公分，女子卻只有150公分、37公斤，身型落差極大，女大生根本無力反抗，加上凌晨在漆黑的山區，女子高度近視眼鏡又不見，無奈為了活命只能配合，任由孫男所為，並非她自己願意。

法官痛批孫男為逞私慾，第一次見面就持蝴蝶刀強逼女大生性交，還拍下性愛影片，造成被害人難以抹滅的傷害，判處有期徒刑7年半。

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(中時 )