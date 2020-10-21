陸闖台斐國慶酒會打人！衝突戲碼恐非臨時起意！《頭條開講》完整版 2020.10.20 周玉琴 林嘉源 介文汲 林郁方 李俊毅 張斯綱 楊寶楨 賴岳謙

大陸外館人員10月8日硬闖我國駐斐濟代表處的國慶酒會，打傷我外交人員；但遭大陸否認，反控先動手的是我國代表處人員。前外交官介文汲分析，會發這樣擦槍走火的事件，是因為兩岸關係緊繃，而他也對外交部的態度和處置方式十分不滿，並直言「我們要外交部做什麼？」

介文汲20日在政論節目《頭條開講》中表示，現在外交部的問題，就是說這個是一般人都想得到的，外交部沒想到。他指出，這是一個擦槍走火的事件，兩方都想要發生這樣的事件，但因兩岸關係很差，非常緊繃，在緊繃的狀況下產生了擦槍走火的事件。

介文汲指出，如果兩岸關係不是那麼緊繃的話，駐外人員也不會這麼敏感；會這麼彼此提防，甚至有神經緊繃的現象，「會擦槍走火，最主要是兩岸關係，真的是緊繃到過去我們沒有看到」。

對於外交部處理的方式，介文汲非常有意見，「怎麼可以就是對我們有利的事情，你可以自己壓遲一天，最後是外媒報導，你被迫回應」，並指雖然外交部硬起來譴責，但也會招致質疑，到底是真的要譴責還假的。

介文汲分析，從常理來看，我們辦國慶酒會不會發請帖給大陸使館人員，來的人沒有受到邀請，還做其他動作，這是不被允許的。而且台灣應該抓住這點不放，「不能遲一天之後說，當時是斐濟希望低調處理，不是」。

介文汲認為，外交部應該表示，這件事發生以後我們非常重視，因為傷害到駐外同仁，這件事不能被允許，要說我們正在嚴重交涉當中。介文汲直言，「那你顯然沒有在處理這個問題，外交部負責交涉的，今天人家都打到你門口，你還交涉都沒有做，那我想請問我們要外交部做什麼？」

最後，介文汲也為站在第一線的同仁叫屈，並希望國內應該成為外交人員的後盾，不是說他們在外面受了委屈，還幫人家一起掩蓋這件事情，而是應該要嚴正交涉，保障我國利益。

(中時新聞網)