行政院核定通過國道3號增設大鶯豐德交流道可行性研究報告，總經費54.35億元，國道基金支應20.35億元交流道建設費，市府負擔用地費6.6億元和聯絡道經費27.4億元，待交通部高公局環差、都市計畫變更、設計、用地取得及開工等程序後，力拚2026年初完工。

交通局規畫在國道3號56K＋360附近，增設連絡道出入八德區豐德路與大溪區大鶯路，交流道採「雙苜蓿葉型」，整體交通運轉較佳，總建設經費逾54億元，其中交流道建設經費約26.95億元，由國道基金支應20.35億元、市府負擔用地費6.6億元，工期預估28個月，新闢聯絡道則因屬地方應辦事項，27.4億元由市府全額負擔，工期約25個月。

桃園市長鄭文燦表示，大鶯豐德交流道計畫核定以後，對於日後推動有很大的幫助，未來包括八德擴大都市計畫區、大溪埔頂重劃區，都可以就近走大鶯豐德交流道，除此之外，大溪老街出武嶺橋，只要右轉大鶯路就可以直上交流道，上周末甫落幕的國際風箏節所在地「中庄」，剛好就是大鶯交流道設置的地點，將來也是觀光旅遊亮點。

鄭文燦希望交通部能夠盡快完成建設計畫，早日開工，市府會配合開闢聯絡道，有效解決大溪、八德聯外交通，感謝閣揆蘇貞昌對於桃園建設的支持，已指示水務局全力改善包含更寮腳、八擴、僑愛等地區易淹水問題，他也允諾會積極與國防部協商，解決陸軍化學兵學校用地取得問題。

交通局長劉慶豐提到，後續由交通部高速公路局啟動規畫設計，市府將積極協助用地取得，並加快環差、都市計畫、用地取得、工程發包等進度，期盼相關工程儘早動工，解決八德、大溪市民塞車之苦。

(中時 )