美國總統大選結果，有無可能牽動政府開放瘦肉精美豬進口政策？國民黨副祕書長黃奎博今天表示，蔡政府一面倒向美國之後，後續戰略選擇與空間就少很多；美國不管誰當總統，對美豬出口到外國的政策應不會有什麼變化，若美國總統更迭，或許可和美國政府重啟協商，看能否有轉圜方法。

黃奎博說，出口瘦肉精美豬涉及美國基本經濟利益，台灣要做的就是抓緊和美國政府溝通的機會，能夠說多少算多少，拿回來多少就拿回來多少，以國人健康權為第一優先。

黃奎博提醒，但也不要忘記台灣與美國間的重要經濟貿易利益，若美國總統選舉後出現新的政府，或許可以重新和美國談如何解決瘦肉精美豬爭議，而不是像民進黨逕自宣布開放萊豬，連一點選擇與反應機會都沒有。

媒體詢問台美是否是對等談判，黃奎博指出，從民進黨匆忙開放瘦肉精美豬，民進黨與美國的談判看起來相當不對等，他甚至懷疑民進黨是否從未經過太多抵抗與掙扎，就同意美國政府的要求；蔡政府一面倒向美國之後，後續戰略選擇與空間就少很多。

至於目前觀察，蔡政府偏向哪一位美國總統候選人？黃奎博說，蔡政府或許沒有偏向特定候選人，但一定希望新的美國政府上來之後，對美國政府釋出更多從台灣出去的利多，抓住美國下一任的總統，讓民進黨一面倒向美國的政策，不至於因為美國總統更迭，而失去美國的支持。

(中時 )