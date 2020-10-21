網紅景點「為什麼來金門？」金寧鄉盤山村頂堡彩繪水溝，30日起連2天下午舉辦「星光小酒館」活動，主辦單位金寧鄉公所正招商規畫熟食攤位，邀請鄉親和遊客到大水溝喝一小杯，來場不一樣的晚餐約會。
坐落於金寧鄉盤山村的大水溝，在一群社區居民和青年學子發揮創意彩繪後，意外成為聚落的網紅景點，吸引不少背包客慕名來訪，前年舉辦黃昏親子野餐活動，吸引鄉親扶老攜幼參加，展現不一樣的聚落魅力。
金寧鄉公所規畫10月30日、31日下午5時起，在這處景點舉辦「盤山星光小酒館」活動，合作對象包括盤山在地商家、金門大學學生社團，希望更多鄉親和遊客為社區帶來人氣和活力。
楊忠俊鄉長說明，這項活動以聽chill音樂、喝點小酒為主軸單元，營造完全輕鬆、愉快的氣氛，主打現場免費高粱調酒及飲料試飲，每人可擇一喝1小杯。大學生或遊客憑學生證和機票領取。數量有限，送完為止。
另2天活動期間，只要在現場打卡，就送盤山在地商家折價券，活動中也安排「推啤酒」、「推可樂」互動小遊戲，挑戰成功者即可獲得啤酒或行樂1罐，同時晚上也安排在地贊助商家有獎徵答，獎項十分豐富。
目前熟食區正在規畫招商中，以炸物、燒烤、點心類為主，即日起電洽金寧鄉公所農觀課：082-325-610。（禁止酒駕、飲酒過量，有害健康）
★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。