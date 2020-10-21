花縣府受經費挹注878萬餘元，實施「死廢畜禽共同處理計畫」，8月11日針對「死廢牲畜生物處理機」設置舉行當地居明說明會，反彈聲浪不小。（羅亦晽攝）

花蓮縣府計畫在鳳林鎮肉品市場內設置「死廢禽畜生物處理場」，處理縣內斃死廢禽畜等經濟動物屍體，先前舉辦說明會，居民有意見，縣府仍認為有必要設置，本月14日已公開招標；鎮公所獲知後，認為計畫初始到建設招標，未知會地方，盼縣府與地方溝通，無疑慮再施行。

縣府受農委會補助585萬元及縣府配合款292萬元，共計878萬餘元，實施「死廢畜禽共同處理計畫」，並由花蓮縣農產運銷公司負責執行；8月11日針對「死廢牲畜生物處理機」設置舉行當地居明說明會，解釋「死廢牲畜生物處理機」運作模式，不過反彈聲浪不小。

鳳林鎮公所秘書徐誌謙受訪表示，尚未完整溝通，卻發現本月14日已公開招標，徐誌謙認為，「死廢禽畜生物處理場」相關事宜，是否合乎環評法、空污法、原住民基本法甚至是其他防治設備，盼能先向居民說清楚，鎮公所會站在居民立場。

花蓮縣鳳林鎮代會主席林建平表示，所有疑慮都是因地方資訊不清楚，上次說明會農業處也保證，若地方反對就不執行；民眾疑慮是處理對象，單純處理肉品市場當天不能販售的產品，地方沒有太大意見；南區養殖業最多，鳳林鎮民質疑為何不將處理廠設置在南區，加上長途運送風險，若部分疫情爆發，縣府是否有足夠措施能應付，也說明「拒絕其他鄉鎮動物屍體進場」。

對此縣府表示，農場運銷公司原本就有一台600公斤的去化設備，但因處理速度太慢，才會向農委會申請經費，增設兩台2.5頓的去化機，並強調去化設備並非焚化爐，處理過程中並沒有任何燃燒，仍繼續和居民溝通。

(中時 )