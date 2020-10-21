看好年底前蘋果iPhone換機潮，全台最大 Apple 優質經銷商德誼數位Data Express 預計將於今年12月底插旗林口三井Outlet，持續擴大全台據點的服務範疇，讓全台灣各地的果粉都能體驗德誼數位的優質服務。

德誼數位總經理黃麗容表示：「感謝全台果粉對德誼數位的忠誠支持，身為全台灣最多服務據點的蘋果原廠認證優質經銷商，我們持續致力於提供消費者原廠新機、配件以及相關周邊、門號、課程與售後等全方位一站式服務，藉由專業親切的體驗式服務，成為最受果粉青睞的Apple購機首選通路品牌。」

德誼數位Data Express 自10月16日起已開放預約Apple iPhone 12系列新機，截至10月20日，預約量較去年成長3倍，其中近7成消費者選擇iPhone 12 Pro，逾6成消費者注目新色，最多人預約128GB容量。而iPhone 12也有超過7成消費者選擇新色藍色及綠色，容量又以128GB最受歡迎。10月23日正式開賣之際，德誼數位並祭出多項驚人好康，最高現省NT$20,850元。

德誼也正式宣佈，加碼台北三創生活園區購機排隊活動，前66名人人有獎，第1名購得新機之消費者，更可直接帶走Apple Watch S6，德誼數位以超強優惠及原廠認證的服務品質，回饋果粉老客戶的支持。

上半年各產業皆因疫情衝擊，但據德誼數位觀察，疫情影響下消費者對Smart device 的需求提升，5月疫情趨緩後，隨著iPhone SE新品上市、三倍券發行等因素，帶動了整體業績成長，德誼數位營業額相較去年同期有超過1成的小幅成長，顯示全台果粉並未受疫情影響降低蘋果系列商品的購買意願。

德誼數位對於台灣市場的消費力道樂觀，iPhone 12系列新機上市預期將帶動一波換機潮，而Apple響應環保，iPhone12上市不提供有線耳機及USB充電器，勢必間接帶動周邊及配件商機，德誼數位最懂果粉的心，貼心提供新機必備套裝組、AirPods加價購、DE Care兩年延長保固等方案，一次解決果粉的煩惱。

針對iPhone 12系列開賣，德誼數位推出超強排隊活動，將於10月23日上午8點在台北三創生活館舉辦搶頭香活動，凡至三創德誼數位門市排隊購買iPhone 12系列的前66名消費者，即有機會獲得限量好禮！當天首位成功購得iPhone 12系列新機者，即贈送價值NT$13,900的Apple Watch S6，前2-66名則可享有扭蛋抽獎機會。

(中時 )