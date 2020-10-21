結合熱舞與舞台劇，雲林縣北港高中拿下飆舞冠軍。（北港高中提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮北港高中熱舞社參加雲林縣反毒飆舞全國錦標賽，拿下高中職團體組第1名，團員們自己編舞、製作道具，並結合舞台劇元素，藉由舞蹈訴說反毒故事，獲得評審青睞，21日校方加以表揚，鼓勵社員們朝全國賽邁進。

北港高中熱舞社學生王渟絜、吳采嬑、邱可樂、陳佩萱、李采芊、陳瑀婕組成toxic女子舞蹈團體，利用課餘時間苦練，日前參加「雲林縣健康樂活青年反毒飆舞尬舞暨大專、社會組全國錦標賽」，在各高中職菁英好手中脫穎而出，榮獲高中職團體組第1名。

負責編舞的王渟絜表示，非都會區跳舞人口不多，資源相對缺乏，她們只能上網蒐集資料自己編舞，並請話劇社同學協助，將反毒故事融入舞蹈中，藉由肢體語言說故事，讓評審們留下深刻印象，為成立15年的熱舞社拿下首座冠軍獎盃。

社員邱可樂說她從小就很喜歡跳舞，國小、國中沒有熱舞社團，自己看電視、上網學習各種舞蹈，高中加入熱舞社，讓她找到一群志同道合的同學，為了此次比賽，大家即使練習到受傷也不肯輕易休息，終於獲得令人滿意的成績。

北港高中校長江耀淇指出，學校鼓勵學生多元發展，輔導學生成立各種社團，熱舞社學生除了平日在校練習，也經常參與各種慈善演出，藉此累積豐富的臨場經驗，此次榮獲全縣冠軍為校爭光，成為學弟妹效法的對象。

(中時 )