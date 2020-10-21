金融總會與屏東縣政府聯合主辦「2020年金融服務愛心公益嘉年華」，將於10月24日（本周六）上午10:00至下午15:00在屏東千禧公園熱鬧登場。活動主題以慈善公益、金融知識宣導為主，期盼藉由此類活動，喚起民眾對金融知識的重視及對社會弱勢族群的關懷。

證交所為響應這個有意義的活動，在「金融教育區」承租2個攤位，以寓教於樂的遊戲方式與民眾互動，營造活動的熱鬧氛圍。本次活動規劃「金融教育區」、「愛心公益區」及「活動服務區」等區域，總計近130個攤位。

其中，「金融教育區」由金融業者及證券周邊機構共同設攤，希望在歡樂的活動中，讓民眾對日趨複雜且多元化的金融知識有更進一步的認識。

證交所表示，園遊會現場活動內容十分豐富，「動態舞台區」有藝人表演及當地團體熱歌勁舞，另可憑園遊券參加摸彩活動，獎品包括50吋液晶電視、掃地機器人、18段變速自行車、14吋節能電風扇等豐富獎項，歡迎民眾踴躍參與。

(工商 )