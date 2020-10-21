全球經濟最壞情況已過，新興國家明年經濟復甦下，債市逐險氣氛轉佳，熱錢追逐高收益，重返新興債市淘金，法人建議，投資人2020年第四季可逢低布局富域國家債，掌握三高優勢。

新光新興富域國家債券基金經理人邱志榮指出，新興市場利率相對較高，新興債普遍具高息收優勢，以中東地區的新興富域國家來說，當地政府發行的美元計價主權債、或類主權債，目前殖利率約有5％左右，且債券評等屬於投資等級，相較成熟國家的高收益債，新興富域國家債券，不僅擁有高收益優勢，更有高信用評等保護，且富域國家體質佳，主權信評穩，違約風險低，正吸引對收益有興趣的投資人青睞。

邱志榮認為，2021年新興市場經濟成長下，新興債券投資前景持續看好，主要原因之一是疲弱的美元：美國聯準會的強力寬鬆措施，美元資產不再具有利率優勢，中長期美元走勢趨貶，弱勢美元將為新興經濟體和企業提供支撐，首先受惠的資產是美元計價的新興市場債券，因為疲弱的美元，可以為發行債券的新興國家及企業，提供更好的再融資條件。

二是有政府的支持。具有政府背後支撐或政府所擁有的新興市場主權債或類主權債，相對其他無政府支持的獨立信貸，投資價值容易被市場忽略，以中東地區發行的主權債、類主權債來說，這類資產特別引人注目，因為本身具有國家戰略重要意義，政府以龐大資源支持，足以抵禦經濟下滑及市場下跌衝擊，價值面具有很高的吸引力，可視為新興債市的裸鑽級標的。

第一金投信總代理歐義銳榮指出，展望後市，聯準會推出「平均通膨」框架，意即目前的超低利率環境，將維持一段相當長的時間，讓美元轉弱，新興市場貨幣具升值機會。新興市場債除了受惠貨幣升值效應外，資金回流新興市場，及整體殖利率仍有3.78％左右水準，優於成熟國家債券，將吸引對收益有興趣的投資人青睞。

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