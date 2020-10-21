台灣智慧移動產業協會(SMAT)於10月21日舉辦《騎機新世代 驅動大未來：第一屆智慧移動產業論壇》，為台灣首度舉辦、涵蓋產官學研各界參與的大型電動機車產業論壇。行政院副院長沈榮津、立法院副院長蔡其昌、經濟部長王美花、立委蘇巧慧、立委邱議瑩等都出席到場，一起對台灣智慧交通的發展趨勢信心喊話。

高雄市長陳其邁也以城市治理角度，闡述智慧運具在高雄發展的重要性及願景，他分析城市發展遇到的挑戰，特別針對改善空污的移動污染問題，多次提到電動機車的關鍵角色，他呼籲「智慧移動產業界一起來高雄找方法」：傳統產業數位轉型，優先選擇高雄！。

此次論壇由台灣智慧移動產業協會主辦，協會理事長王健全表示，論壇分別從城市治理、經濟發展、產業升級、民眾健康等四大面向切入，而2020年是社會發展劇變的一年，新冠肺炎對各行各業都產生史無前例的衝擊，疫情後全球對「去污減碳」的態度更加堅定，趨勢的變化將加速國際發展運具電動化的腳步，台灣若是要跟上趨勢，最好的方式即是努力推動電動機車的發展。

沈榮津則是對「智慧化」交通提出新的想像，他表示，目前台灣所建構的智慧運輸系統完善有效，從高鐵、台鐵、捷運、輕軌到都市的公車，都導入了AI智慧化，讓運輸系統的時間規劃得到控制，高鐵應幾分進站、發車都十分精準，沈榮津強調，這就是智慧化的意義。

當有了智慧化的運輸系統，下一步就必須思考交通運具的智慧化發展，蔡其昌緊接著進一步對智慧交通的發展，強調「智慧、產業與環境」三項重要趨勢的結合。蔡其昌表示，移動雖然是人類很重要的行為，但台灣的空汙問題一樣值得關注，因此他希望台灣可以在永續的架構下發展，而電動化的交通載具就是讓環境問題找到解決汙染源的方式。

對於台灣目前電動化交通載具的產業發展， 王美花指出，目前台灣的移動載具中，機車佔了總數的四成，所以對台灣的電動機車抱持非常樂觀的看法。現在大家已經在討論，台灣傳統燃油車和電動車的死亡交叉點會是什麼時候，她預測，其實明年就會發生，這裡的電動車定義上包含油電混合車。

(中時 )