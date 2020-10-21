「雅緻山景客房住宿券」僅9999元，約為65折優惠，僅於線上旅展獨家販售。（北投麗禧溫泉酒店提供）

北投麗禧溫泉酒店線上旅展即日起至11月6日下午2點，而開售當日即達成千萬業績；線上獨家販售「淡季-雅緻山景客房住宿券」超殺價9999元（約65折），不僅萬元有找，還可享北投山林美景及房內專屬的冷、熱溫泉池，以及晨之光早餐2客。業者表示，實體旅展只參與10月30日登場的台北國際旅展；其熱銷商品如「豪華雅緻客房一泊二食券」祭出7折優惠、露天風呂全年券1300元，而夏季露天風呂券1000元以近半價的優惠攬客。

凡於台北國際旅展期間，泡湯券購買金額超過12,000元，即贈露天風呂5折券2張或獨立湯屋5折券1張。業者透露，往年最熱銷的露天風呂（大眾湯）泡湯券，今年推出露天風呂全年券1300元，秋冬以優惠價享受9米挑高的露天風呂，以及桑拿、蒸氣室、無限使用軟性飲料與餅乾小點。此外，因應健康趨勢、夏天「湯治」的新潮流，推出夏季露天風呂券1000元吸引夏季泡湯客！

不用遙遠路程即可來場山林頂級溫泉之旅，眺望丹鳳山景、享受綠意與白磺泉的純粹泉質，「雅緻豪華客房」每間皆有15坪以上寬敞空間，房內具備以觀音石打造的冷、熱雙湯池，「豪華雅緻客房1泊2食券」晚餐更可享受館內雍翠庭／歐陸餐廳價值2580元的晚間套餐兩客，旅展價1萬6400元（約71折）即可享受頂級奢華行程。

(中時 )