國民黨前立委謝國樑（中）6月在臉書喜曬與美國民主黨候選人拜登兒子杭特（右）的合照。（摘自謝國樑臉書／張穎齊基隆傳真）

被點名2022基隆市長熱門人選的國民黨前立委謝國樑，6月在臉書喜曬與美國民主黨候選人拜登兒子杭特的合照，還稱「站在朋友的立場，希望杭特未來能愈來愈好！」強調不能全部壓寶在現任總統川普身上。怎料杭特如今深陷多重醜聞，令民進黨基隆市議員張之豪21日酸，所有民主國家都唾棄的太子外交，就免了吧。

謝國樑6月開心PO出與杭特的合照，顯現好交情，怎料國際情勢與政局瞬息萬變，杭特如今陷入「通烏門」、酒癮、毒癮，與女性關係也很複雜、外面有私生子，在大哥病逝後愛上大嫂，最後卻跟只認識1周的女子閃婚，多項醜聞。

謝國樑當時在臉書上表示，他是透過耶魯校友的朋友介紹而認識杭特，且在卸任立委公職後，還曾和杭特計畫在美國合作一個新的電影計畫，就他所知因川普執政的關係，杭特這幾年來過得並不順遂，但他真心建議民進黨政府，世界千變萬化，台灣在美國總統大選與交朋友上必須保持多元彈性，不能全部壓寶在川普身上。

「謝國樑的友人正是現在醜聞纏身的杭特‧拜登！」張之豪在臉書PO文表示，據媒體報導，杭特於2011年4月祕密訪台，美國太子黨的投資夥伴們，當然也是搭上大陸太子黨、國民黨太子黨，政二代的投資夥伴，當天到場的國民黨政二代，就是時任行政院長吳敦義的女兒吳子安，當天為在場人士牽線的人，叫做林俊良，就是穿梭於各國政要高層多年的台商。

張之豪說，很巧地，林俊良也正是基隆二信公子謝國樑學成歸國時，接任家族事業「公誠證券」副董事長時聘請來的總經理，幾年後基隆謝家入主三功集團，在大陸山東投資了3000萬美金，幾個月前，謝國樑在自己臉書上，也大方秀出他與杭特拜登的合照，表示2人是舊識，並要蔡政府切莫「只押寶一邊」。

張之豪說，這種「太子黨」的掮客行為，在美國的政壇，也是絕對的禁忌，而在台灣、大陸、美國的太子們眼中，高來高去，牽來牽去，再稀鬆平常不過，他們以為這沒什麼，所以大方秀出這些照片，表示自己「外交關係」很好，也很正常。

他酸，一個國家應該要有的外交關係，是政府之間的，是國家高度的經貿夥伴、戰略夥伴，而不是家族事業與靠爸事業的私事，所以所有民主國家都唾棄的太子外交，就免了吧。

(中時 )