中職下半季戰況膠著，4隊都有機會闖進季後賽，最後補賽周富邦悍將要對另3隊各一場，在目前富邦、中信兄弟、統一獅下半季戰績相同情況，3連戰賽程對富邦要來說場場都很關鍵，不過相較之下富邦的對手都能有較多休息天數，總教練洪一中則認為不必檢討賽制，「檢討自己比較快。」

富邦悍將昨天雖然對上中信兄弟輸球，不過今日面對樂天桃猿、明天對上統一獅，只要2連勝就能下半季封王，但對手也會全力以赴，今日猿隊陣中有休息天數足夠的洋投卡本特、霸能在牛棚待命，統一獅全隊則休息5天後再戰，相較之下富邦面對3連戰，場場都要耗盡力氣拚勝。

尤其因為中職特殊的半季賽制，因此上周還出現樂天桃猿輸球才有機會晉級季後賽的情況，對此洪一中認為賽制是否要改變他沒意見，「交給領隊會議去討論，不能說樂天錯，每對都想打季後賽，大家都會算，制度就是這樣。」洪總表示賽制只要公平就好，現行的半季賽制可能是票房考量，不過身為總教練只負責打好比賽，賽制交由球團考慮。

洪總強調雖然富邦場場都是硬仗，猶如季後賽前哨戰，不過這無法怪賽制，「只能怪自己上半球季沒有打好，檢討自己比較快，不用去檢討賽制啦，就是這麼剛好，延的剛剛好。」

(中時 )