「原住民部落黃昏市集」本24日至11月22日試營運，吉安鄉公所為推廣市集帶動買氣，將在現場發送活動專用消費券。（吉安鄉公所／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉擁多元族群，為使族群共榮、文化傳承紮根，吉安鄉公所除推廣客家文化，也辦理許多原住民族語相關研習，凝聚部落族群意識，利用重整的公二公園，打造為期1個月的「原住民部落黃昏市集」，盼部落族人販售手工藝品與農產品，提升部落自主經濟發展。

吉安鄉內原住民人口數是全花蓮之冠，鄉公所重視原住民權益，陸續在各部落建造聚會所，辦理原住民傳統文化研習活動及產業人才培訓，近日利用重整後的公二公園，規劃「原住民部落黃昏市集」，推展原住民部落文化與特色。

鄉長游淑貞表示，先前利用公園重新整建過程，融入部落傳統圖騰語彙設計元素，建置具族群特色的圓形平台、遮陽設施及階梯式座位，當作民眾聚會、運動、練舞的空間，近日更建造茅草屋長廊，活化公園意象。

游淑貞說，鄉內原住民人口偏多，為推廣各部落特質與亮點，因此舉辦原民部落市集，打造食農、文創行銷平台，讓部落族人藉販售手工藝品與農產品，提升部落自主經濟發展；若反應良好，未來不排除辦理常態性黃昏市集。

「原住民部落黃昏市集」將於24日至11月22日試營運，每日下午3點現場將發放2百張面額50元消費券，吉安鄉公所為推廣市集帶動買氣，週末更加碼至400張。

(中時 )