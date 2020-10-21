仁愛鄉極具特色的地方特色節慶「清境火把節」即將登場，鄉公所與南投縣雲南同鄉會，21日攜手在仁愛鄉壽亭新村舉行記者會，封街大擺雲南哈尼族習俗中代表豐收的「長街宴」，為火把節暖身。縣府觀光處觀光推廣科長黃山、鄉公所秘書陳國雄及同鄉會理事長魯文印，熱情邀請民眾前來體驗這場結合多元族群的盛典。

「清境火把節」自2007年舉辦，今年已邁入第14年，活動將於10月30、31日在清境國小展開，雲南哈尼族習俗的「清境長街宴」21日在壽亭新村率先起跑，由社區發展協會、特色民宿、餐廳與熱情居民共同準備多道滇、緬、泰式特色佳餚，令人食指大動。

30日在清境國小登場的是以「原鄉之夜」為主題，多個仁愛鄉在地團體將輪番登場，演出泰雅族、賽德克、布農族等原住民經典舞碼。

31日為「雲南之夜」，雲南少數民族舞蹈表演、火把迎賓祈福、手工藝及農特產品展售，還有來自全台各地雲南同鄉團體共襄盛舉，帶來精彩的雲南打歌及滇緬邊區少數民族歌舞表演。

今年配合山脈旅遊年及仁愛鄉入選「2020台灣經典／山城30個小鎮」之一，投縣府爭取交通部觀光局山城小鎮經費補助活動，未來希望該活動永續繁盛，持續推展觀光特色。

(中時 )