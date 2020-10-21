2022台北市長選舉各政黨動作頻傳，民進黨、國民黨及民眾黨都各有支持，其中，基隆市長林右昌近日謠傳赴北市探訪多位里長，疑似已經開始為大選提早做準備，對此，現任北市長柯文哲21日台北市議會備詢時指出，自己並不清楚這件事情，面對是否考慮私邀林右昌吃飯，交換施政意見，柯秒回「只要有空就會考慮」。

市議員張斯綱指出，最近林右昌頻頻到北市探訪里長，還不只一次，雖然聽說就是交換意見，但也有不少人認為這是布局北市長的事前準備，對此，柯文哲被問到是否事前知情，他開著麥克風先愣了數十秒，才回覆自己不知情。

張斯綱追問，柯市長也曾邀請桃園市長鄭文燦坐下來交換意見「談一談」，是否也會考慮邀請林右昌來用餐，討論市政規劃及未來方向？柯文哲則說，只要有空就會考慮邀請林市長相約見面。

柯文哲邀請不同政黨的新秀吃飯也並非頭一遭，日前也曾說過要請被視為2022北市長熱門人選的國民黨中立委蔣萬安來吃飯，對此，柯文哲則認為，政治不用那麼嚴肅，即使不同黨派也可以聊聊天吃吃飯，要改變的是舊有的政治文化。

(中時 )