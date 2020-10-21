曾雅妮參加緯創女子高球賽，曾媽媽當起了桿弟。(TLPGA提供)

總獎金6百萬，疫情後獎金最高的女子台巡賽—緯創女子公開賽，旅美選手李旻勇擒1鷹5鳥，以66桿領先所有選手。張靖翎68桿暫列第二，包括吳佳晏、徐薇淩和業餘選手侯羽薔在內的6名選手，以69桿並列第三。

東華球場4個長洞的距離不算太長，想要有好成績，必須在5桿洞賺桿數，而第一回合的成績，也反應這個現象。李旻在4個5桿洞一共賺得4桿，包括第17洞的老鷹。李旻賽後表示，今天整體鐵桿發揮得不錯，18個洞都是標準桿上果嶺，加上和桿弟配合得宜，對果嶺的判讀準確，所以能夠打出66桿。李旻謙虛的說，運氣不錯，17洞在果嶺邊直接切進洞抓鷹，另外因為開球時間早，受到風勢的影響較小。接下來的比賽，她說將力求穩定發揮。

張靖翎今天的鐵桿和短桿狀況不錯，製造了許多抓鳥的機會，前九3隻，後九2隻，但也吞下1個bogey。張靖翎說第4洞雖然第二桿打上果嶺，但距離旗桿很遠，加上坡度起伏大，一不小心變成3推，丟掉1桿。明天排在最後一組出發，張靖翎說策略還是跟今天一樣，但會多考慮風的影響。

以69桿並列第三的選手共有6位，職業、業餘選手各一半。最強新人吳佳晏第3、4洞連續吞下bogey，但隨即回穩，第5、7洞都抓birdie，第8洞則是果嶺邊直接切球進洞，拿下eagle大進補。她覺得今天手感好，但策略要再更仔細，因為好幾洞都是擊球很扎實，球也朝旗桿飛去，走近才發現落點不佳。另外，今天愈晚出發，受到風勢的影響愈大，打到最後一洞甚至開始下雨，但她說這也是比賽的一部份，明天會更注意所有細節。

職業選手陳思涵也是69桿，她說整體感覺不錯，開球、鐵桿到位，包括第8洞的老鷹，4個5桿洞賺4桿，是成績不錯的主要原因。不過後九風勢變大，雖有2隻鳥，但也有2個bogey，有點可惜。陳思涵今年的表現不俗，南寶傳承賽名列第2，大聯大、山溪地和中國信託三場比賽，都在前10，她說曾經針對自己的問題檢討，並且加強練習短桿和推桿，得到不錯的效果，而這也讓她更有自信，相信自己能夠表現得更好。

除了吳佳晏、陳思涵，並列第3的職業選手還有徐薇淩，業餘選手則有盧昕妤、侯羽薔和安禾佑。侯羽薔說今天的狀況還不錯，主要是因為掌握了節奏，然後按照擬定的策略執行，比較可惜的是最後一洞，上果嶺之後就始下大雨，一不小心3推吞下bogey。回顧第一天，她說既然成果不錯，接下來兩天就會順著步調前進，而且和其他選手一樣，盡量在5桿洞賺桿數，這樣才能保持優勢。

這一場比賽有個有趣的現象，不少父母親都下場擔任選手的桿弟。曾雅妮、程思嘉、劉嬿、林子麒和黃寅茙，都是媽媽充當桿弟：盧昕妤、張雅淳、周怡岑和吳曉玲則由爸爸背球桿。親子併肩作業，形成球場上另一個受矚目的焦點。

(中時 )