在近日2020天貓「雙11」全球狂歡季新聞發佈會上，阿里巴巴集團副總裁家洛透露，今年將是「史上平台出資力度最大的一次雙11」，將發放40億元（人民幣，下同）現金紅包、100億品類補貼、200億品牌大額券，整體規模是去年的2倍。

也因此，從資本市場角度來看，根據《證券時報》引述中信建投指出，2020年「雙11」促銷於10月下旬開啟，淘寶、京東、拼多多、快手、抖音等各主要電商及短影音與直播平台，通過晚會、購物券、滿減、直播等形式開展大促活動，補貼方面力度加強、門檻下降，帶來MCN行銷與直播紅利，建議關注相關佈局標的。

舉例相關上市公司中，在行銷板塊上，受益於「雙11」促銷期的行銷投放，舉比標的像是有分眾傳媒、天下秀、華揚聯眾、元隆雅圖、三人行、藍色遊標；電商直播方面也受益大促期間直播帶貨GMV增長，觀察個股有星期六；電商導購則受益大量促銷活動下的消費決策需求，相關個股有值得買。

而今年雙十一，天貓還會發驚喜紅包，先發紅包、後消費，總額高達10億元，淘寶總裁蔣凡更直稱2020年天貓雙11全球狂歡季代號為「雙節棍」。

(旺報 )