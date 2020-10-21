台中市果菜運銷公司總經理翁添滿說「我自己會檢討」。（陳世宗攝）

台中市果菜運銷公司總經理翁添滿，日前遭150名員工及相關業者連名向市議會陳情要求撤換。市議員李中、楊正中21日輪番砲轟，批翁添滿浮報加班費，每月平均高達3萬7000元，比大夜班員工月薪還高；只准自己加班、不准員工申請，抨擊翁吃相難看要求自行請辭。翁添滿說，「我自己會檢討」。

李中21日上午在市議會質詢說，他接獲果菜公司員工、青果公會投訴，總經理翁添滿2015年任職後，緊縮員額讓員工負擔大增，情緒常控制不佳以「6字經」辱罵員工；營運績效未顯著成長，自編高額獎勵金犒賞自己跟友好員工，去年高達55萬元，荒謬行徑讓員工士氣大挫。

「長官吃補，員工吃土」楊正中下午列印質詢海報，請翁添滿照唸，他小聲的一字不漏唸出。楊正中批說，你根本是節省人事費用當盈餘？2018年盈餘2301萬5340元，歷年最低；卻自己加班費領42萬餘，績效獎金25萬餘元；2019年績效獎金又領55萬餘元，要不要臉。

楊正中痛批翁說，你的加班費特別高，員工加班費全都被你拿走？根本是在壓榨自己員工。楊正中問說「加班費和績效獎金由誰核定？」翁答說「是人事、會計單位算出來後送人評會，再報董事會、市政府」。農業局長蔡精強則說，他沒有報農業局不了解。

楊正中問翁添滿要不要請辭？翁說：「我自己會檢討」。楊正中要翁回去考慮一下，「工會、員工都在反你，還有臉待下去嗎？回去寫辭職書吧。」李中要求農業局政風室介入調查，如果員工申訴情況屬實，「不適任的主管該撤換就要換！」

農業局強調，台中果菜運銷股份有限公司雖為民營公司，但市府持有49％股份，提升公司營運效能市府責無旁貸；針對台中果菜運銷股份有限公司員工投訴案件，市府將徹查，若查有不法將依規定處罰，以利業務推動。

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(中時 )