盧昉新作以宗教為題，展現台灣社會看似衝突卻和諧共融的包容性。（多納藝術提供）

疫情中仍將展開的台北藝博會，藝術家也不乏以作品反應當下，並以幽默的手法呈現文化的衝擊與融合。

台北藝博會將於23日開展，多納藝術長年合作的藝術家盧昉，今年以新作參展，一向以西方古典畫風融入東方在地風俗，從自己的生命經驗與身分認同出發的他，新作以宗教信仰為題，《大家都愛珍奶》將文藝復興時期大師凡艾克的名畫《卡農的聖母》中，原本坐在寶座上抱著聖嬰的聖母瑪麗亞，置換成台灣道教信仰的聖母—王母娘娘，兩側的教士手上的聖物，也換成了台灣「名產」珍珠奶茶。

盧昉表示，自己雖是出身於基督教家庭，但妻子和岳家卻是道教信仰，「自己的媽媽在教堂任事，岳母卻穿著道袍誦經」但看似很衝突的組合，在盧昉家中「從來不曾為宗教而起過爭執」他也觀察華人自古以來對宗教的包容一直是海納百川，「對宗教的包容遠高於政治」。一如他另一創作仿杜勒《三位一體的崇拜》，將基督像換上佛像，取名《阿彌路亞》，阿彌陀佛也能哈里路亞！

他也藉著這樣的作品挑戰自己過往的基督教集體意識，去處理過去視為禁忌的主題，以此反應了台灣社會和自己當下的生命狀態「以寬容態度，雖有不同信仰但都和諧共存」一如自己在岳家「大家拜拜完滿桌的供品，卻會另買一份西式食物給我」盧昉中西融合的畫面，在他看來一如家中的餐桌，看似衝突卻和諧。

在海外求學、生活多年，台灣的珍珠奶茶曾是盧昉的「思鄉味」，「在台灣時隨手可得，但在國外這些手搖飲都消失了」但每每到巴黎，他總要在台灣人開的珍奶店，花上幾歐元買一杯想家的滋味「在巴黎的老建築裡看著台灣的手搖飲機器，付的是歐元喝的是思鄉。」

另一日本藝術家佐垣慶多的作品亦是大玩「挪用」，即運用現成圖像做改造，如乍看他將米勒的《拾穗》與《晚禱》，以素描臨摹，實則是以無數的漫畫角色和圖像拼集而成，揉合東方與西方，古典與漫畫的衝突對立。在疫情中，以藝術創作帶來凝聚與療癒力。

(旺報 )