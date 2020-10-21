櫃買中心創櫃板再添生力軍，呈睿國際公司（7597）將於10月29日透過創櫃板辦理登錄前之籌資，產業類別是電子科技業。

呈睿國際主要業務為經營半導體電漿應用設備之銷售、製程改善與技術服務，並擁有專業且完整的半導體電源設備維修技術，目前係瑞士大廠COMET半導體射頻電漿電源設備與真空電容在台灣及東南亞之總代理商。呈睿國際專注在電漿電源節能方案、電漿設備之大數據分析與故障分析，並致力於半導體製程節能改善專案，目前已取得多項專利，並陸續導入半導體廠，可提供更加精湛之技術及服務。

呈睿國際自109年10月22日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊，之後於109年10月29日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw），「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

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