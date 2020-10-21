是德科技（NYSE: KEYS）宣布已率先提交協定測試案例至3GPP，以驗證支援IP多媒體子系統（IMS）的5G New Radio（NR）裝置。這是基於利用是德科技符合性測試工具套件，以及高通科技（Qualcomm Technologies）下一代Snapdragon行動平台的智慧型手機測試裝置。

IMS讓電信業者能以經濟有效且靈活的方式，提供豐富的多媒體服務，例如網路電話（VoIP）、視訊會議及隨選視訊（VoD）。是德科技於2020年9月21日將新的IMS測試案例提交給3GPP RAN 5小組。該小組負責制定用戶端裝置（UE）無線介面的符合性測試規格。

是德科技無線測試事業群資深總監Muthu Kumaran表示：「是德科技率先提交全球第一個5G NR協定符合性測試案例，以加速推動IMS驗證，再一次展現是德科技全力協助無線和有線產業的決心。藉由與高通科技密切合作，我們得以為此快速演進的產業，提供經濟實惠的寬頻無線存取解決方案，以支援最廣泛的使用者連接方式和連線地點。」

透過Keysight S8704A協定符合性工具套件，行動通訊業者和晶片與裝置製造商可存取新的IMS測試案例，以便依照3GPP指定的測試案例來驗證行動裝置的標準相符性。許多行動裝置領導廠商均使用是德科技符合性測試工具套件，來存取經GCF驗證的多元5G NR射頻（RF）和協定測試案例。

高通科技工程總監Pradeep Gowda表示：「此全新測試案例使得不斷成長的5G裝置生態系統，能夠在行動通訊業者加緊腳步部署IMS技術之際，提供符合3GPP標準的產品。是德科技5G平台與Snapdragon 5G Modem-RF系統的完美組合，可協助業者加速設計、開發並推出5G裝置。」

(工商 )