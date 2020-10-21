美國高通公司（NASDAQ: QCOM）旗下子公司高通技術公司今日宣佈，推出為各種基地台部署情境設計的全系列5G基礎架構半導體平台，以加速蜂巢式網路生態系轉向虛擬化與具互通性的無線接入網路（RAN），這是目前由5G驅動的趨勢。

這些基地台部署情境涵蓋擁有大量MIMO的大型基地台到小尺寸的微型基地台。高通技術公司推出三種全新5G RAN平台：高通Radio Unit平台、高通Distributed Unit平台、以及高通Distributed Radio Unit平台。

這些新平台是全球首批為了支援領導電信營運商，部署新一代聚合式、開放式與vRAN網路而量身打造的解決方案。這些平台旨在支援通訊設備廠商將公共網路與無線企業專網轉變為創新平台，並進一步實現5G全部的可能性。

高通公司總裁Cristiano Amon表示：「我們的5G專業能力與全球技術領導能力，讓高通技術公司擁有獨特的優勢，能夠提供完整的水平式基礎架構平台，以支持創新、高效能、虛擬化與模組化5G網路的大規模部署。我們正與電信營運商、網路設備業者、標準組織、以及其它利益關係人密切合作，讓上述的這些網路部署得以實現。」

5G RAN系列平台旨在支持既有與新興的網路廠商，加速vRAN設備與功能的部署與商用化，滿足公共網路與企業專網對5G的需求。這些新平台提供可全面擴充的與具備高度靈活性的基礎架構，支援所有大規模與微型部署的Distributed Unit（DU）與Radio Unit（RU）功能切分選項，與該公司現有小型基地台的5G RAN平台產品相輔相成。

這些全新解決方案是基於高通公司領先業界的無線專業能力，以及為蜂巢式通訊系統提供技術支援的經驗，其歷史可以上溯至1990與2000年代的3G網路設備商用化，到過去十年間為所有小型基地台提供蜂巢式晶片組。高通技術公司的基礎架構解決方案已獲日本樂天電信採用，驅動全球第一個vRAN的大規模部署。

(工商 )