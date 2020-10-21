美國高通公司（NASDAQ: QCOM）旗下子公司高通技術公司今日宣布其高通XR企業計畫（Qualcomm XR Enterprise Program）自2019年企業穿戴式技術高峰會（Enterprise Wearable Technology Summit 2019）揭幕以來，參與成員數已增加一倍。

高通XR企業計畫旨在加速各產業導入延展實境（XR）技術，也就是虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）技術，包括建築、工程與營建、航太、汽車、教育、能源、娛樂、食品與飲料、醫療保健、保險、製造、製藥、零售、運輸與旅遊業。本計畫為成員提供遍布全球社群的資源、宣傳與共同行銷機會、業務發展、以及讓成員能對高通技術公司未來軟硬體技術藍圖與產品功能有更多了解等效益。

高通技術公司產品管理資深總監Brian Vogelsang表示：「我們全力投入帶動XR產業，使其提升至全球規模，同時為企業增進XR技術進展。我們對高通XR企業計畫成員第一年的成就引以為傲，更對他們抱持信心，隨著企業協作與遠距工作、技能訓練、教育與學習、資料數據視覺化與醫療健康解決方案需求日益增加，這群創新者將是滿足這些需求的關鍵。」

高通XR企業計畫最新成員之一，工業物聯網與數位轉型供應商PTC，即借助此計畫投入多維體驗（multi-dimensional experiences）的成果，藉以提升效能與生產力，促進各產業人員思維模式的轉型。

PTC旗下Vuforia業務部門總經理Mike Campbell表示：「物聯網與AR技術對工業轉型、達成最高效率至關重要。與高通技術公司合作並與高通XR企業計畫生態系成員建立連結，有助於我們為工業客戶導入符合成本效益、特定用途的擴增實境解決方案。」

(工商 )