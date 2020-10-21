桂盟（5306）國內第三次有擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式辦理，競拍數共8,500張，此次參與投標單筆數計741筆，合格標單共718筆，以美國標競拍得標價格，已於今（21）日完成電腦開標，並全部順利拍賣。

開標結果最低得標價格106.13元，最高得標價格120元，得標加權平均價格107.5元。

另依相關規定，桂盟國內第三次有擔保轉換公司債公開承銷價格為107.5元。

(工商 )