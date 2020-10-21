安集（6477）國內第二次無擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式辦理，競拍數共2,550張，本此次參與投標單筆數計623筆，合格標單共599筆，以美國標競拍得標價格，已於今（21）日完成電腦開標，並全部順利拍賣。

開標結果最低得標價格115.2元，最高得標價格150.1元，得標加權平均價格120.18元。

證交所指出，另依相關規定，安集國內第二次無擔保轉換公司債公開承銷價格為120.18元。

(工商 )