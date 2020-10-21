安集可轉債競拍 得標加權均價120.18元 18:222020/10/21 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 安集（6477）國內第二次無擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式辦理，競拍數共2,550張，本此次參與投標單筆數計623筆，合格標單共599筆，以美國標競拍得標價格，已於今（21）日完成電腦開標，並全部順利拍賣。 開標結果最低得標價格115.2元，最高得標價格150.1元，得標加權平均價格120.18元。 證交所指出，另依相關規定，安集國內第二次無擔保轉換公司債公開承銷價格為120.18元。 (工商 ) #安集 #競拍 #無擔保轉換公司債 #開標 #第二次 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金融次順位債 穩健投資首選 04:102020/10/20 投資理財 陸本土安啦 增13例確診均境外輸入 04:102020/10/20 話題觀察 市況不明 資金湧入三大債市 04:102020/10/20 投資理財 廣錠股票、廣錠一及廣錠二轉換債 10/21起預收款券 18:132020/10/20 財經 大中華基金淨值 頻創新高 04:102020/10/21 投資理財 逆境成順境 全台首座、亞洲唯二國際溜冰場將坐落潮州 18:562020/10/20 寶島 忍痛復工3／女星代言電玩正翻 她們喊「可拍古裝劇」 07:242020/10/20 娛樂 漢神巨蛋「2020台南美食節」盛大登場 黃偉哲站台推薦特色美食 17:402020/10/20 財經 為了肉燥飯 黃文益罕見稱讚潘恒旭 16:252020/10/20 政治 《傳產》電子業研發搖籃地 龜山工業區廠房9.26億元公開標售 12:322020/10/20 財經 財經熱門新聞 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 大同百年家業丟了 最強媳婦林郭文艷百字聲明曝光 - 財經 - 工商 1年6個百億半導體爛尾案！北京出重手 陸晶片股閃崩 - 財經 野雞科大生成台積電作業員逆轉人生？ 網：靠它就贏了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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