學者專家走訪雲林縣水林鄉顏厝寮，研究顏思齊開台史跡。（張朝欣攝）

雲林縣政府為探討400年前大航海時代顏思齊來台開墾對於台灣的影響，21日在雲林縣北港文化中心舉辦「古笨港開發史與顏思齊論壇」，除邀請專家學者演講論述，也實地走訪水林鄉顏厝寮馬蹄形聚落、7角井，為顏思齊開台史進行學術性的歷史定位。

雲林縣水林鄉顏厝寮保有1621年顏思齊率眾來台開墾眾多遺址，2021年開台400周年將屆，雲林縣政府為了確認顏思齊開台的地理與歷史定位，編列經費舉辦一系列活動，21日「古笨港開發史與顏思齊論壇」率先登場。

中研院研究員翁佳音、南藝大教授盧泰康、空中大學教授蔡相煇、國立台灣歷史博物館副研究員石文誠，以及水林在地文史工作者洪茂仁等學者專家，以顏思齊為開端，共同探討雲林縣漢人拓墾史蹟，並走訪水林顏厝寮馬蹄型聚落、7角井等歷史現場。

學者專家認為，從明朝地圖可以發現大陸很早就與台灣有往來，明朝、清朝、荷蘭的地圖中都有標示笨港，當時台灣沿海多沙洲，成為海盜、商人交易的聚集地，水林舊名水燦林（水賊林），荷蘭占台時期就有此說法，因此顏思齊在笨港地區（水林、北港）建寨一說並非空穴來風。

縣文化觀光處處長陳璧君表示，此次論壇旨在拋磚引玉，希望透過學者專家探究「顏思齊開台歷史」、「古笨港開發過程軌跡」、「平埔族在笨港遷移歷程」等台灣歷史時代發展的脈絡，為顏思齊開台過程留下實質論述資料。

陳璧君指出，雲林縣政府已編列經費，將於2021年舉辦顏思齊開台登陸400周年、7角井調查研究等活動，並拍攝歷史現場短片介紹雲林大歷史，呼籲中央政府站在宏觀的海洋國家定位，以及大航海時代的歷史角色，啟動古笨港地區國家級的調查研究。

(中時 )