外科醫師陳榮堅日前在節目上分享，一名70歲的老翁肛門口掛著近25公分的腸子在外頭。(圖翻攝自醫師好辣Youtube頻道)

「這是我看過最誇張的案例了」外科醫師陳榮堅日前在節目上分享，有一名70歲的老翁因為痔瘡問題掛急診，當時陳榮堅心想，這屬輕症打個止血針就好，怎料當老翁脫下褲子後，一條近25公分的「粉色肉腸」掉在肛門外，在醫師問診後才得知，這症狀已持續10幾年，這次是腸子越掉越多塞不回去，滿手是血才就醫。

陳榮堅在節目《醫師好辣》上分享，某日他接到急診急Call，表示有病患長痔瘡需要緊急會診，但陳榮堅想說，痔瘡通常打止血針、給止痛藥，若有感染再打抗生素即可，但急診卻堅持「這個痔瘡你一定要下來看」當陳榮堅看到病患脫下褲後，肛門口掛著一條長達20～25公分的腸子，嚇的他說「這哪叫痔瘡，這叫直腸脫垂！」

陳榮堅進一步詢問老翁，這樣的情形多久了，沒想到老翁竟回「這十幾年慢慢會越掉越多」更說每次解完便就會掉出一點點，都是自己慢慢塞回去。這次掛急診是因為在塞回去的過程中弄得滿手是血，才求助醫生。老翁也說自己認為情況比較嚴重時，會用一條小手帕塞在肛門口，防止腸子脫落更多，這也讓陳榮堅聽了直搖頭。

最後，老翁住院開刀接受治療。陳榮堅也發現，該名老翁骨盆腔底構造異常，若未妥善處理復發率很高，於是使用「根治」的處理方式，先將一小段腸子切掉後再做固定術，若只是單純將外露腸子切除，上面的腸子仍會持續往下掉。

陳榮堅也表示隨著微創手術進步，老翁只開了幾個小洞便完成手術。但這嚇人的案例也讓他驚呼，「這是我看過最誇張的直腸脫垂，一般脫垂5、6公分病人就受不了了，第一次看到那麼長一條尾巴在外面的」。

(中時新聞網)