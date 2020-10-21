大陸《北京日報》報導引述北京市住建委方面指出，包含住房限購政策執行、商品房預售資金監管、住房租賃合約備案等3項專項檢查已於近日陸續啟動，全面覆蓋新房、二手房及租賃3個市場，以規範我市房地產市場秩序。

據介紹，為確保限購政策執行不走樣，北京市住建委組織各區從9月起對全市房地產開發、房地產經紀機構執行限購政策情況展開4個月專項檢查。檢查重點包括4方面。第一是從業人員限購政策培訓及掌握情況；二是購房資格核驗材料留存情況；三是購房資格核驗資訊填報情況，以及是否存在誘導、教唆、協助購房人騙取購房資格行為等。

另外兩項檢查則從本月啟動為期3個月。一項是商品房預售資金監管檢查。重點針對開發企業預售資金收存、支取、使用的及時性、合規性，監管銀行入帳監督和出帳審核等。

另一項則是住房租賃合約備案檢查，重點檢查住房租賃仲介機構是否及時辦理出租登記與合約備案、備案資訊是否真實準確、房源發佈資訊是否屬實等。

(旺報 )