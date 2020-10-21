台灣自來水公司東港營運所16日起「無預警停水」逾50小時，南州鄉有獨居阿嬤無水可用只好騎電動車出門買水。（謝佳潾攝）

台水16日下午發出停水公告指出 ，因潮州淨水廠工程斷管連接，所以從下午5點至晚上10點停水，但文中的刊登時間是5點14分，民眾怒斥「有人停水後才公告的嗎」？（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

台灣自來水公司東港營運所16日起「無預警停水」逾50小時，南州鄉有民眾打6通1910得不到正確供水時間，還有獨居阿嬤等嘸水只好騎電動車出門買水，而今雖復水但水壓不足，傍晚時管線末端用戶仍無水可用，居民怒訴台水太扯。

「有人停水後才公告的嗎？」南州鄉陳姓民眾怒指，台水16日下午發出停水公告稱因潮州淨水廠工程斷管連接，所以從下午5點至晚上10點停水，但文中的刊登時間是5點14分，這麼無預警停水合理嗎？且停水時間還超過50小時，根本自打臉又擾民。

他說，原以為無預警停水會很快復水，不料17日一早仍沒水可用，當下立即打1910詢問，而對方稱管線在排氣，晚點復水，但等到深夜仍沒有水，所以在18日凌晨12點、早上8點、下午3點、晚上6點又打，結果各得到不同答案就是問不到正確供水時間。

直到18日深夜11點許，他終於等到水，但卻是「涓涓流水」，且因水壓嚴重不足，到傍晚家家戶戶大量用水時，住在管線末端處的他依舊無水可用。他怒訴，因工程問題停水很正常，但無預警還持續這麼久就是擾民，大家都是遵照政府政策使用自來水，結果卻淪到無水可用。

東港營運所主任潘昭誠說，是因工程臨時所以公告不及，而施工時間又不如預期才會對民眾造成不便，目前潮州淨水廠輸水狀況還在調整中，約待2天後才能恢復正常水壓。南州鄉長黃盈裕則稱，有居民因無預警停水燒壞馬達，台水應減免每月基本費補償民眾損失。

(中時 )