民進黨今中常會，民調中心主任陳博洲以「面對美中對抗的戰略機遇，台灣民眾的國際觀感為何」專案報告；是否會擔心中國武力攻打台灣？10月民調顯示，民進黨支持者43.7％擔心，55.1％不擔心；國民黨49.6％擔心，50.0％不擔心。擔心與不擔心差距不大。

黨政人士轉述，民調顯示，8月部分，民眾會45.4％擔心，53.4％不擔心、9月部分 44.8％擔心，53.9％不擔心；10月45.3％擔心，52.9％不擔心；顯示連續三個月，雖然區域情勢有變動，基本上是不擔心者大於擔心者。陳博洲也引用包括台灣的股市、匯市、房市，看得出來台灣人是很有信心。以「處變不驚」形容民調結果。

民進黨發言人顏若芳轉述蔡英文總統裁示，近來的民調，雖然中國的動作比較大，一般民眾的心裡還是穩定的，相反的，在現在這種國際情勢變化比較大的狀況下，對台灣或許也是一個機會、也是一個挑戰，就像她在國慶日講的，台灣應該善用這個機遇，讓我們在國際間可以扮演更重要的角色。

此外，民調顯示，對於美中台關係，台灣應該傾美或傾中，黨內人士表示，陳博洲報告內容主要是根據民進黨7月與9月兩次民調資料，民調詢問，「為了支持台灣整體發展與安全，認為應該更傾向美國或中國？」

7月民調，65.5％認為應該傾向美國，19.9％傾向中國，7.4％認為應該中立，無意見是7.3％；9月民調，62.7％認為應該傾向美國，17.1％傾向中國，12.2％認為應該中立，無意見是8.1％。

進一步細部分析，以9月民調，泛綠支持者90.2％認為應該傾向美國，3.8％傾向中國，中立3.7％、沒有意見2.4％；泛藍支持者是33.5％傾向美國，38.8％傾向中國，中立18.8％、沒有意見8.9％。

黨內人士表示，看得出來泛藍選民對傾美、傾中有點意見紛歧，認為需要傾中者略多；中間選民部分，40.7％認為應該傾向美國，15.2％傾向中國，中立22.1％，無意見22.0％。至於其他選民，58.0％認為應該傾向美國，15.9傾向中國，中立15.8％，無意見10.4％。

黨內人士表示，除了泛藍比較明顯傾中略多，泛綠、中間或其他不表態政黨的選民都是認為應該要傾向美國比較多。若以政黨傾向分析，除了國民黨外，其他所有政黨，包括中間選民都是傾向美國較多。

從細部分析上，黨政人士說，民進黨有90.3％傾向美國，3.8％傾向中國；國民黨則是31.3％傾向美國，40.7％傾向中國；時代力量是85.5％傾向美國，11.8％傾向中國；台灣基進是82.7％傾向美國，4.2％傾向中國；民眾黨是59.3％傾向美國，25％傾向中國；中間選民是40.7％傾向美國，15.2％是傾向中國；其他選民是48.5％傾向美國，10.5％是傾向中國。

黨內人士表示，所以政黨傾向看得出來國民黨路線與社會整體氛圍不太一致，國民黨的支持者是較傾中的。這也可以看得出他們對中與對美議題上與社會整體矛盾，以及他們內部兩股勢力的拉扯。

至於年齡層部分，20-29歲：87.3％傾美，4.8％傾中；30-39歲：67.9％傾美，13.2％傾中；40-49歲：59.8％傾美，傾中20.3％；50-59歲：54.9％傾美，23.1％傾中；60-69歲：53.9％傾美，22.9％傾中；70歲以上：50.4％傾美，18.3％。

黨內人士強調，從年齡層看得出來，年紀越輕越支持傾向美國；年紀越大，多數還是傾向美國，但是差距就沒有那麼大。

這個民調主要是8月（樣本812份）、9月（964份）、10月（962份）。

(中時 )