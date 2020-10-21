由於新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，未見減緩趨勢，央視新聞報導，今天（21日），《文化和旅遊部辦公廳關於進一步加強秋冬季疫情防控工作的通知》正式發佈，其中明確暫不恢復旅行社及網路旅遊企業出入境團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。

通知全文如下：

文化和旅遊部辦公廳關於進一步加強秋冬季疫情防控工作的通知

各省、自治區、直轄市文化和旅遊廳（局），新疆生產建設兵團文化體育廣電和旅遊局：

當前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，今後一段時期特別是秋冬季國內零星散發病例和局部暴發疫情的風險仍然存在，為進一步做好秋冬季旅遊行業疫情防控工作，現將有關工作通知如下：

一、提高政治站位

各地文化和旅遊行政部門要深入貫徹習近平總書記關於疫情防控重要指示批示精神，落實黨中央、國務院決策部署，必須時刻繃緊疫情防控這根弦。要再接再厲，全面做好外防輸入、內防反彈工作，堅持常態化精准防控和局部應急處置有機結合，決不能讓來之不易的疫情防控成果前功盡棄。各地要堅持人民至上、生命至上，認真總結今年常態化疫情防控工作經驗做法，統籌推進疫情防控和旅遊業復工復產復業。

二、落實防控措施

各地文化和旅遊行政部門要針對秋冬季疫情容易出現反復的特點，堅持分區分級原則，進一步落實好旅遊企業疫情防控措施指南要求，加強對已恢復經營活動旅遊企業的監督指導，重點督促A級旅遊景區、星級飯店、旅行社等完善常態化疫情防控措施，暫不恢復旅行社及在線旅遊企業出入境團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。各地要將疫情防控關口前移，嚴格上崗工作規範，加強人員健康監測和管理，做好場所的通風換氣和清潔消毒、人流控制等工作。

三、完善應急處置

各地文化和旅遊行政部門要堅持底線思維，制定完善本地疫情防控應急處置預案，明確疫情防控應急措施和處置流程，寧可備而不用，不可用而無備。要按照屬地管理原則，健全部門聯動機制，提高應急處置能力，加強與衛健、疾控等部門溝通協調，在旅遊經營場所發現疑似症狀人員，應當立即進行暫時隔離，並及時通知當地衛健、疾控部門處置。要加強應急預案的演練工作，確保應急工作機制運轉順暢，一旦發現疫情，能夠快速啓動，高效處置，將疫情處置控制在合理範圍。

四、加強宣傳培訓

各地文化和旅遊行政部門、行業協會、旅遊企業要進一步強化疫情防控培訓，提升全行業對疫情防控工作的重視程度，要求所有相關人員掌握疫情防控制度和防控措施指南各項要求，在各領域、各崗位、各環節嚴格規範操作，確保各項措施落實到位。要通過官方網站、第三方平台、提示牌、廣播、電子顯示屏等方式，及時發佈旅遊企業疫情防控指南，要求一線從業人員做好對遊客的宣傳工作，引導遊客增強防護意識、掌握防護知識，遵守安全警示規定，積極配合防控工作。

五、強化責任落實

各地文化和旅遊行政部門要在當地黨委、政府統一領導下，加強組織領導，落實疫情防控責任分工。建立督導機制，必要時向重點地區、重點旅遊企業派出工作組，切實加強旅遊行業疫情防控工作，確保各項疫情防控措施落實到位。

特此通知。

文化和旅遊部辦公廳

2020年10月20日

(中時 )