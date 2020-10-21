香港資深女星邵音音。(本報系資料照)

香港資深女星邵音音，出道時被封為性感女神，在吳思遠執導電影《十三號凶宅》一脫成名，後來更因《官人我要》事業再攀高峰，成為首位出席坎城影展的華人女星。不過，香港網友近日就突然翻出她早年在電影《財子名花星媽》中大膽床戲，赫然發現男主角竟是有「一代小生」之稱的胡楓，超大反差引起網友熱議。

邵音音1976年簽約邵氏電影公司，獲得大導演李翰祥賞識，先後演出不少尺度大膽的風月片，1977年更參與由吕奇執導的《財子名花星媽》。她在片中飾演想賺大錢的小明星，為達目的不惜與胡楓飾演的富二代上床，而該片也是香港首部三點全露的三級片。

雖然邵音音在片中沒露第三點，但與胡楓床戲尺度也不小，有著半裸露2點的香豔鏡頭。

事隔多年，兩人激情床戰片段又被網友翻出，據東網報導，邵音音就大讚胡楓外型帥氣演技又好，而現年88歲的胡楓還大爆兩人拍攝床戲趣事，指當時還被邵音音笑他「不懂做愛」，又說拍三級片不是什麼奇怪事，演員都會嘗試不同角色。

少三級片的邵音音，受訪時就笑言以往的對手通常較怕醜及緊張，但修哥靚仔又演技好，而修哥回應時就憶述邵音音當時笑他不懂做愛，又話接拍風月電影不是奇怪事，不少演員都會嘗試不同角色。

其實胡楓不僅曾在《財子名花星媽》與邵音音有著大膽床戲，他90年代更在電影《性事奇趣錄之閹夫》飾演專對學生妹下手的人夫，相當敬業。

(中時新聞網)