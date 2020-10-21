象印希望藉由產品的設計理念，能將風格新生活道具推廣讓更多消費者能夠體驗及感受，期望能帶給台灣消費者日式設計美學沉浸式的感受體驗，特地攜手台灣空間美學選品複合店boven Café，打造Zojirushi STAN. x boven Café 期間限定快閃店！

快閃店為期30天提供限時限量特製餐點、講究的空間陳列、豐富的書籍、 到一杯咖啡與簡單的料理， 生活中的每個細節都是家的溫度，希望將新生活道具的概念融入台灣消費者的日常生活中，提供日系風格生活全方位的新感受。

快閃店為期30天提供限時限量特製餐點。（圖／品牌提供）

象印Zojirushi首度攜手充滿書卷氣息的美好空間boven Café打造期間限定店，在集結藝文潮流生活風格的空間中，注入時尚簡約設計的STAN.系列，融入日常生活情境般自然的存在，一個月的活動期間中更有boven主理人Spencer的風格主題選書，搭配生活美食與空間美學的主題呈現，讓每一個進到boven Café的人們能有更完整的體驗，透過不同視角找到生活的風格態度，觀察物件、人、生活與空間的關係，藉由物件打造出質感氛圍，讓空間中的每個一隅都充滿無限的可能!

現場充滿質感的空間陳列。（圖／品牌提供）

為期30天的快閃店除了每日提供限定聯名套餐，藉由美食與空間，打造風格新生活道具全新感受，來店體驗限量餐點參加打卡送好禮活動還可獲得限量STAN.迷你扭蛋，驚喜加碼禮還有獲得STAN.系列正貨商品一台的機會! 11月份的第二波假日限定加價購好禮活動，11/1(日)、11/7(六)、11/8(日)、11/14(六)只要選購期間限定飯糰套餐，拍照打卡上傳公開分享，還可以200元的加價購獲得象印保溫杯(11/1、11/7、11/8、11/14，每日限量20名)! 同時也舉辦系列講座活動，邀請不同領域的生活職人與消費者做面對面的接觸與分享，有興趣的消費者可於快閃店櫃台或象印粉專洽詢最新活動報名資訊。

(中時新聞網)