在經過34年的服役，與93萬飛行小時的歷程，美國海軍陸戰隊的AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機(Super Corbra)於上週進行了最後一次飛行。不過這不是AH-1家族的結束，因為眼鏡蛇的最終型：AH-1Z「蝰蛇」(Viper)已經接替眼鏡蛇的位子。附帶一提，中華民國陸軍也是AH-1W的使用國，從1994年開始，陸續進口了42架超級眼鏡蛇，至今仍服役於陸軍空中騎兵旅。

AH-1W對地面目標發動火箭彈攻擊。(圖/US MARINE)

軍事網(Military.com)報導，擔任告別演出的是美海軍輕型攻擊直升機第773中隊(HMLA-773)派翠克‧理查森少校(Patrick Richardson)與中隊長查爾斯‧丹尼爾(Charles Daniel )，他表示「很榮幸能夠成為為W飛最後一趟的人，這是我軍人工作以來相當特別的任務。」

理察森所駕駛的「最後眼鏡蛇」，是1994年服役，並且在2003~2005年之間，參與海軍陸戰隊「恆久自由行動」，在阿富汗執行作戰任務。

其實AH-1W超級眼鏡蛇參與的戰爭很多，在伊拉克、索馬利亞、海灣戰爭都有它們的身影，可以說只要有海軍遠征隊，都看的到AH-1W。

理查森 和丹尼爾（Daniel） ，這趟最後飛行是苦樂參半，既有不捨，也有期待。理查森還繼續服役，他將駕駛AH-1Z蝰蛇，而丹尼爾則決定與AH-1W一起退役。

貝爾公司的AH-1眼鏡蛇直升機，是世界第一種攻擊型直升機，第一代眼鏡蛇是AH-1G，在越戰時期就展現直升機作戰的優勢，其後衍生出多種改良型。在美國陸軍於1967年使用AH-1G後，海軍陸戰隊也對這種新武器產生興趣，不過他們明表示希望有雙引擎版本，於是1970年，雙引擎的AH-1J問世，之後演化成AH-1T ，到了1980年代，換裝推力更大的GE-T700引擎AH-1T+改良型出現，有更大的酬載力與運動性能，稱為「超級眼鏡蛇」，編號也更名為AH-1W。

2000年後，貝爾自費研發AH-1Z，號稱AH-1的最終版本，雖然外銷上打不過波音AH-64 ，但仍獲得老主顧美國海軍陸戰隊的支持。

丹尼爾說，更新的AH-1Z具有速度更快、彈藥更多、全玻璃座艙的優勢，可以在戰鬥中比對手更強。

超級眼鏡蛇的退役，只是海軍陸戰隊航空軍的又一次過渡，現在正值武器系統接替的時期，陸戰隊主力戰機的AV-8B，更逐步由F-35B聯合打擊戰機來更替。

海軍陸戰隊也正在將其老化的CH-53E超級種馬(E Super Stallion )重型直升機，升級為功能更強大的新型CH-53K種馬王(King Stallion)直升機。

(中時新聞網)