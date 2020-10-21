保育類的海龜打上標籤，以便蒐集研究資料。（金門縣水試所提供）

研究人員透過觀察眼睛狀況，研判已恢復健康，適合野放重返大海。（金門縣水試提供）

9月間在小金門海岸擱淺的綠蠵龜，在保育人員悉心照料下恢復健康，23日下午在成功海灘野放。縣水試所和金門縣野生動物救援暨保育協會歡迎民眾到場，一起歡送海龜重返大海。

這隻已經接近成年的雄性海龜，9月5日於烈嶼中墩沙岸擱淺，健檢後推估原因是嗆水導致，在水試所照養觀察月餘後，活動行為評估與血液檢驗均趨於穩定，可以進行野放。

縣水試所呼籲，民眾若發現海龜擱淺或不慎誤捕，應立即撥打118通報岸巡，切勿逕自行將海龜放回海中，避免海龜反覆嗆水，導致死亡。

(中時 )