小金門擱淺海龜恢復健康 23日重返大海 18:292020/10/21 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 9月間在小金門海岸擱淺的綠蠵龜，在保育人員悉心照料下恢復健康，23日下午在成功海灘野放。（金門縣水試所提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 保育類的海龜打上標籤，以便蒐集研究資料。（金門縣水試所提供） 研究人員透過觀察眼睛狀況，研判已恢復健康，適合野放重返大海。（金門縣水試提供） 9月間在小金門海岸擱淺的綠蠵龜，在保育人員悉心照料下恢復健康，23日下午在成功海灘野放。縣水試所和金門縣野生動物救援暨保育協會歡迎民眾到場，一起歡送海龜重返大海。 這隻已經接近成年的雄性海龜，9月5日於烈嶼中墩沙岸擱淺，健檢後推估原因是嗆水導致，在水試所照養觀察月餘後，活動行為評估與血液檢驗均趨於穩定，可以進行野放。 縣水試所呼籲，民眾若發現海龜擱淺或不慎誤捕，應立即撥打118通報岸巡，切勿逕自行將海龜放回海中，避免海龜反覆嗆水，導致死亡。 (中時 ) #小金門 #擱淺 #綠蠵龜 #成功海灘 #野放 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙鯨擱淺八里海岸 警所長熱心加入救援行列 20:292020/10/17 社會 台股新里程碑 研發創新、贏家全拿 09:002020/10/17 財經 小琉球遊客騷擾海龜亂象不斷 今年至今15起10月就5起 18:472020/10/20 社會 全台瘋推案 桃園Q3房價飆最兇 04:102020/10/13 產業．科技 2021金門馬拉松 1月16日萬人起跑 04:102020/10/13 地方新聞 金門熱門景點建功嶼海灘 今天下午又有地雷出土 18:382020/10/15 社會 玉山金攜手海生館 守護海洋生態 04:092020/10/14 財經焦點 金門國家公園25歲 鄉親慶生送上祝福 20:172020/10/18 生活 肉圓三部曲 09:002020/10/16 旅遊 金門「漲九降」來襲 遊客遇見大海暴潮 15:562020/10/18 生活 生活熱門新聞 印尼移工零付費 衝擊27萬家庭 - 生活新聞 - 中國時報 100輛機車幸運得主有你嗎？快拿中油發票對頭獎 - 生活 赴日3例陽性 台灣輸出累計49人 - 生活新聞 - 中國時報 Buffet吃到飽「真實CP值」多高？內行揭：吃1次賠1次 - 生活 好市多碎洋蔥驚見「死機」 網曝真相：超沒公德心 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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