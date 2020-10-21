江常輝、高山峰主演的音樂喜劇電影《輕鬆搖擺》，24日於高雄電影節首映，兩人扮演一對新婚夫夫，分別飾演爵士小號手胡家豪、餐酒館老闆史蒂芬，共同養育11歲的兒子「球球」，陪伴他度過性啟蒙的青春悸動。

高山峰一看到劇本指示他要穿著裙子、隨著老公吹奏的爵士樂輕鬆搖擺，他馬上主動提出練舞需求。導演一聽就知道他對這個角色很有感覺，也馬上答應，找來大小點演藝社的呂思宜老師，嚴格操練高山峰。雖然在大銀幕上只有十幾秒的舞蹈，卻是全片最HIGH最性感的場面。

江常輝也不遑多讓，劇本裡他不但是爵士樂小號手，還要在鏡頭上演出兩首專業曲目。從小到大只吹過直笛的他，為了能夠表現出精湛吹奏技巧，開拍前三個月就開始上課。謝明諺老師還「鼓勵」他，有些人學半年也吹不出一個音符，建議他帶著小號回家每天吹。一激之下，不到一個月他就吹出許多音符，還能模仿大師出神入化的演奏神情。

球球因為有兩個爸爸的緣故，在學校受到異樣眼光看待。大家都笑說有其父必有其子，他一定也是 GAY。球球不甘被罷凌，做出行動，向全世界證明他可是很「MAN」的直男，最後竟意外啟動了他對情慾的好奇，青澀地邁向搖擺的青春期。

《輕鬆搖擺》由新生代製片王溓汎成立的「就是影像」製作，搭檔曾入選柏林影展新銳營的郭尚興親自編劇、執導，找來童星阮柏皓、吳定杰、林采婕與顏沛綺演出，全片於高雄拍攝，有別同志題材常見的壓抑基調，以輕鬆詼諧偶而帶有點搞笑。導演更加碼原創兩首爵士樂曲，力邀連年獲得金曲獎的爵士樂大師謝明諺為本片量身作曲，輕鬆打造出兒少初戀的搖擺動感，在21分鐘的正片裡有將近7分鐘的樂曲貫穿，堪稱一大亮點。

江常輝在音樂喜劇電影《輕鬆搖擺》飾演爵士小號手胡家豪。（凱渥提供）

江常輝演出音樂喜劇電影《輕鬆搖擺》。（凱渥提供）

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